Ежегодная инвестиционная выставка в Чжуншане стимулирует развитие Зоны большого залива посредством инновационного развития

Аккумуляция инноваций и коллективной мудрости позволили Чжуншаню внести значительный вклад в официальное формирование региона под названием «Зона большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао», располагающего обширными конкурентными преимуществами с точки зрения своего географического расположения, отраслевой структуры, инновационного потенциала и комфортной среды для жизни.

В этом году процесс привлечения инвестиций был согласован и подчинён основной цели властей города - направить экономику в русло высококачественного развития, стимулируемого инновациями. В ходе церемонии открытия Выставки состоялось подписание договоров о совместной реализации ряда проектов, включая распознавание образов с использованием суперкомпьютеров, создание ИИ-команды, учреждение центра 3D-биопечати для прецизионной медицины, Научно-исследовательского института интеллектуального производства Siasun и Центра совместных инноваций Чжуншаня и HKUST. Все эти проекты станут новыми факторами роста в аспектах накопления инновационных ресурсов, преобразования и модернизации промышленных секторов, а также углубления сотрудничества в Зоне большого залива.

По словам вице-мэра Чжуншаня Лэй Юэлуна (Lei Yuelong), город стремится к превращению в первоклассную базу современного производства, региональный транспортный узел, центр промышленных инноваций с давней историей и богатой культурой. Выставка, ориентированная на достижение этих целей, помогает привлекать в регион специалистов в сферах технологических инноваций, НИОКР и экспериментально-тестовых платформ, а также проекты предоставления высококачественных производственных сервисов и стимулирования туризма.

В программу мероприятия вошли 20 тематических сессий, включая Партнёрский форум по вопросам внутреннего и международного сотрудничества в сферах интеллектуального производства, Семинар по вопросам привлечения зарубежных специалистов и совместной реализации технологических проектов и т.д. Все эти активности направлены на углубление обмена между отраслями, технологическими сегментами, проектами и специалистами.

За последние годы Чжуншаню удалось достичь значительных результатов в привлечении талантов, благодаря реализации программы Top Talent Networking Zhongshan и внедрению 18 новых политических инициатив, ориентированных на создание пула высококвалифицированных специалистов. Как показывают данные статистики, в четырёх предыдущих мероприятиях по нетворкингу, включавших 47 специализированных сессий, приняли участие 23 академика, 100 влиятельнейших представителей Китайской программы рекрутинга международных экспертов и 136 000 талантливых специалистов из различных уголков земного шара. В ходе этих мероприятий были подписаны соглашения о реализации 220 совместных проектов, некоторые их которых предполагают привлечение команд профессоров и академиков.

К концу 2017 года Чжуншань уже стал домом для национального парка предпринимательской деятельности зарубежных студентов, 26 бизнес-инкубаторов городского и уездного уровней, 43 рабочих платформ для научных сотрудников с учёной степенью доктора наук и 88 платформ сотрудничества с учебными заведениями других регионов. Кроме того, город учредил две зарубежных рабочих станции (в Бостоне и Кремниевой долине), десять национальных платформ создания инноваций с обширной сетью филиалов, десять научно-исследовательских станций и 29 технологических мастерских. Статистика привлечения профессионалов в регион бьёт все рекорды, демонстрируя мощный потенциал городского пула высококлассных специалистов и его стабильное экономико-социальное развитие.

ИСТОЧНИК The Organizing Committee of the Zhongshan Trade, Investment and Top Talent Fair