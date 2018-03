Feria de inversiones anual de Zhongshan se centra en fomentar el área metropolitana de la bahía mediante el desarrollo impulsado por la innovación

La acumulación de innovadores elementos y la sabiduría colectiva le han permitido a Zhongshan aumentar su aporte al desarrollo del área metropolitana de la bahía compuesta por las ciudades de Guangdong, Hong Kong y Macao, con su competitividad en ubicación geográfica, industrias, innovación y ambiente para la vida.

Este año, la atracción de inversiones estuvo más sintonizada con el objetivo central de la ciudad: dirigir la economía hacia el desarrollo de alta calidad impulsado por la innovación. La ceremonia inaugural de la feria fue escenario de la firma de una variedad de proyectos, entre ellos el equipo de inteligencia artificial y reconocimiento de patrones por supercomputadoras Tianhe, el centro de bioimpresión en 3D para la medicina de precisión, la institución de investigación para la fabricación inteligente Siasun y el centro de innovación conjunta HKUST-Zhongshan, lo cual apunta hacia nuevos factores de crecimiento en la captación de innovadores recursos, la transformación y actualización de los sectores industriales, y la profundización de la cooperación en el área metropolitana de la bahía.

Según Lei Yuelong, vicealcalde de Zhongshan, la ciudad se ha propuesto convertirse en una base de clase mundial para la fabricación avanzada, en un nodo de transporte regional, en un centro de innovación industrial y en una ciudad cultural e histórica notable. La feria, adhiriéndose a esas metas, contribuye a atraer equipos especializados en la innovación tecnológica, portadores de investigación y desarrollo, plataformas de inspección y pruebas, y proyectos de servicios productivos superiores y turismo cultural del extranjero.

La feria consistió en 20 sesiones temáticas, entre ellas un foro de socios sobre la fabricación inteligente y la cooperación industrial internacional en Zhongshan, un seminario sobre el talento extranjero y la cooperación en proyectos tecnológicos, etc., para contribuir a aumentar las conexiones entre industrias, tecnologías, proyectos, talentos y equipos profesionales.

En los últimos años, Zhongshan ha obtenido fructíferos resultados en la atracción de talentos mediante el evento insignia Creación de Redes de Máximos Talentos de Zhongshan y la introducción de 18 nuevas políticas orientadas a la captación de talentos. Las estadísticas muestran que los últimos cuatro eventos de creación de redes de talentos, con 47 sesiones especiales, atrajeron a 23 académicos, 100 figuras del Programa de Reclutamiento de Expertos Globales de China y 136.000 talentos globales. Se suscribieron hasta 220 proyectos de cooperación de talentos, algunos de los cuales involucran la visita de equipos de académicos.

Para finales de 2017, Zhongshan había sido sede de un parque de emprendimiento nacional para estudiantes extranjeros, 26 incubadoras empresariales a escala de ciudad y municipio, 43 plataformas de trabajo para investigadores posdoctorales y 88 plataformas de cooperación para universidades del exterior de Zhongshan. Además, existen dos estaciones de trabajo para talento en el extranjero (en Boston y Silicon Valley), diez plataformas de innovación nacional y sus sucursales, diez estaciones de trabajo para académicos y 29 salas de trabajo para técnicos maestros. Las estadísticas relacionadas con la captación de profesionales han alcanzado cifras récord, lo cual demuestra la sólida red de personal de alto nivel de la ciudad en su sostenido desarrollo económico y social.

FUENTE The Organizing Committee of the Zhongshan Trade, Investment and Top Talent Fair

