Codewise представляет первое AI-решение для оптимизации рекламного трафика

Технология Offer Automation помогает специалистам по цифровому маркетингу, перформанс-маркетингу и медиабаингу максимально эффективно управлять рекламными кампаниями благодаря автоматическому сопоставлению трафика с лучшими предложениями в режиме реального времени. С помощью искусственного интеллекта, технология Offer Automation помогает повысить рентабельность инвестиций и достичь значительной экономии времени и средств. Offer Automation также позволяет повысить масштабируемость кампаний благодаря потенциально неограниченному объему предложений, которые могут быть своевременно обработаны.

«Технология Offer Automation, построенноя на основе искусственного интеллекта, анализирует эффективность онлайн-кампаний и автоматически рассчитывает и реализует оптимальное распределение трафика среди предложений с точностью, не достижимой при ручном A/B-тестировании, что приводит к росту рентабельности инвестиций и выручки на посетителя и конверсии, — сказал Роберт Грин (Robert Gryn), генеральный директор и основатель компании Codewise. — Технология Offer Automation в составе решения Voluum непрерывно оптимизирует кампании в режиме реального времени, устраняя необходимость в постоянной корректировке стратегии управления потоками трафика и обеспечивая неограниченную емкость и масштабируемость кампаний».

«Наш основной принцип — клиентоориентированность, поэтому мы внимательно изучили потребность наших клиентов в автоматизации рабочих процессов, — добавил д-р Джон Малатеста (John Malatesta), директор по продажам и маркетингу компании Codewise. — Таким образом, мы активно дополняем свою платформу для измерения эффективности и оптимизации рекламы Voluum Tracker возможностями искусственного интеллекта. Ручное распределение рекламного трафика по предложениям без информации о том, какое из них подходит лучше всего, приводит к неэффективному расходованию средств и времени. Технология Offer Automation автоматически оптимизирует кампании на основе данных, помогая специалистам по маркетингу достичь максимальных бизнес-результатов».

Чтобы узнать подробнее о технологии автоматизации предложений Offer Automation из решения Voluum, посетите https://voluum.com/offer-automation.

О компании Codewise

Codewise — это место, где таланты раскрываются в полной мере. С 2011 года компания предоставляет среду для командной работы, которая способствует росту и разработке творческих решений, что позволило ей создать свои передовые рекламные платформы: Zeropark, систему обмена трафиком с оплатой за результат, и Voluum, ведущий на рынке инструмент для отслеживания кампаний с интегрированной платформой для нативной рекламы Demand-Side Platform. Codewise — это венчурная компания с полным самофинансированием, головной офис которой находится в Кракове, Польша, а филиалы — в Лондоне и Санта-Монике. Успех компании обеспечивают более 200 талантливых сотрудников, она обслуживает клиентов более чем в 190 странах мира. www.codewise.com

О решении Voluum

Voluum представляет собой комплексную маркетинговую платформу для всестороннего анализа эффективности, отслеживания, оптимизации кампаний и медиабаинга. Платформа состоит из инструмента Voluum Tracker, признанного лидера в сегменте кроссплатформенного отслеживания эффективности, и интегрированной рекламной платформы нового поколения Voluum DSP (Demand-Side Platform). Voluum является одним из лучших инструментов для оптимизации и масштабирования кампаний, обладая возможностями для фильтрации мошеннических действий, составления «белых списков» и непревзойденной скоростью подготовки отчетов. С сентября 2014 года платформой Voluum, работающей на основе высокопроизводительной фирменной базы данных, воспользовались тысячи клиентов по модели «программное обеспечение как услуга» более чем в 190 странах мира. www.voluum.com

О системе Zeropark

Zeropark — это система обмена трафиком с оплатой за результат, связывающая рекламодателей, партнеров и группы по закупке средств рекламы с высокоэффективными источниками трафика в режиме реального времени. Она предлагает трафик, специально отобранный из перенаправлений в предварительно зарегистрированные домены, мобильных приложений и Premium Pop. Система отличается надежным таргетингом и эффективными инструментами оптимизации, дополненными механизмами машинного обучения, а также удобным интерфейсом. Zeropark обеспечивает 150 миллионов просмотров рекламных объявлений в день. www.zeropark.com

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