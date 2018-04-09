Чемпионат по гребле на драконьих лодках привлекает внимание международной общественности к ведущему вузу Китая

«Соревнования по гребле на драконьих лодках очень полезны для нас с точки зрения публичности, - пояснил директор Департамента по международным связям Ли Минь (Li Min). - А в аспекте международных отношений подобные мероприятия позволяют нам ближе познакомиться и узнать друг друга лучше посредством универсального языка спорта».

Университет, имеющий 180 партнёров по всему миру, ежегодно направляет свыше 3 000 своих студентов на учёбу за рубеж и принимает у себя более 6 000 учащихся-иностранцев. При помощи целого ряда инициатив это учебное заведение, неизменно входящее в число лучших вузов Поднебесной, стремится повысить свой международный авторитет.

По словам бывшего преподавателя Йельской школы медицины Анны Ван Ро (Anna Wang Roe), ощущающийся здесь во всём дух сотрудничества и совместной работы побудил её открыть собственный Институт нейронаук и технологий на территории университета, основанного в далёком 1897 году.

«Я посетила много разных вузов в Китае, но буквально влюбилась в Чжэцзянский университет - благодаря его потенциалу в инженерно-технической и медицинской сфере, отличным аффилированным больницам и высочайшему качеству подготовки студентов», - отметила она.

Руководство университета надеется, что подобные революционные исследования, многочисленные международные партнёрства и сверхсовременное оснащение вуза будут привлекать иностранцев в его новый Международный кампус. По словам декана Международного кампуса в Хайнине Хэ Ляньчжэня (HE Lianzhen), Открытый в 2016 году новый студенческий городок, уже успевший завоевать репутацию «примера слияния образовательных концепций Востока и Запада», «потенциально способен принять до 4 000 учащихся в дополнение к уже имеющемуся числу».

В число курсов, предлагаемых новым кампусом, входят и две совместных программы бакалаврата - в сфере биомедицинских наук в сотрудничестве с Эдинбургским университетом (Шотландия) и инженерии совместно с UIUC (США). По окончании четырёхлетнего курса обучения под руководством преподавателей из обоих вузов студенты получат двойной диплом.

Дарнелл Грэнберри (Darnell Granberry), 20-летний студент факультета химии из МТИ, принимавший участие в соревнованиях на озере Цзиньша, поделился своими восторженными впечатлениями от города и университета. Отвечая на вопрос, хотел бы он учиться в Чжэцзяне, если бы не поступил в бостонский вуз, он решительно заявил: «Если бы у меня была такая возможность, то конечно же!».

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ИСТОЧНИК Zhejiang University