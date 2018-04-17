JIINTECH представляет цифровой электронный корпус: JN-EH35

Система цифрового управления корпусом JN-EH35 отличается глобальной конкурентоспособностью и уникальными технологиями. Новинка поддерживает внутреннюю температуру (дельта температуры - выше 35 градусов по Цельсию) н высоком (свыше 70 градусов по Цельсию) и низком уровнях (ниже минус 40 градусов по Цельсию) с помощью технологии JIINTECH.

Эта компактная система мониторинга охлаждения представляет собой герметичный корпус с двойным фронтальным стеклом, а настройка и регулировка заданного показателя температуры осуществляется с помощью пульта управления. Направляющая рамка позволяет устанавливать систему на различных продуктах. Разработка характеризуется экологической безопасностью, поскольку не предполагает использования охлаждающих жидкостей.

Самая примечательная функция электронного корпуса JN-EH35 - способность обеспечивать защиту камерам CCTV и коммуникационному оборудованию в экстремальных климатических условиях. Благодаря модульной конструкции, корпус проще устанавливать и обслуживать по сравнению с другими аналогами.

Наличие электроввода также защищает внутренние аппаратные компоненты от экстремальных температур. Таким образом, данный продукт представляется более экономичным вариантом по сравнению с традиционными системами воздушного или водяного охлаждения и отличается более простой по сравнению с ними конструкцией. По этим причинам электронный корпус получил большое внимание со стороны участников мирового рынка.

Главный исполнительный директор JIINTECH Парк Джи-хён отметила: «Отрасль демонстрирует обширный интерес к цифровому электронному корпусу для CCTV JN-EH35. Мы очень рады, что наша разработка, дающая возможность использовать системы охранного видеонаблюдения в экстремальных климатических условиях с чрезвычайно высокой или низкой температурой и высокой влажностью, приносит признание технологическому потенциалу нашей компании и всей Южной Кореи».

Она также добавила: «JIINTECH предоставляет передовые продукты и сервисы, в основе которых лежат прогрессивное и инновационное планирование, уникальные системы и обширные "ноу-хау" в активно развивающейся сфере цифрового мониторинга и видеонаблюдения. Используя наши технологии и гуманистический подход, мы и дальше будем разрабатывать системы видеонаблюдения мирового класса для корейского и мирового рынков».

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Контактная информация: Парк Джи-хён (Jihyun Park),

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