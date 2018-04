LIKE APP - новый «инкубатор» для молодых и перспективных звёзд социальных сетей

«Будь модным и привлекательным в стиле LIKE»

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 20 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Приложение LIKE APP - это новая платформа пользовательских видеороликов, стремительно набирающая популярность в России на протяжении последних месяцев. Сотни тысяч тинейджеров уже присоединились к LIKE, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность в этой «волшебной стране», как называют приложение многие «лайкеры» (поклонники LIKE). Успех программы не ограничивается представителями поколения Зет. Многие звёзды Instagram и YouTube также активно используют LIKE. Более того, приложение уже показало себя как идеальный «инкубатор» для талантливых людей.