Innodisk представляет новую модель памяти SODIMM для IoT, работающую в неблагоприятных и суровых условиях окружающей среды

«Периферийные вычисления» («Edge computing») являются неотъемлемым термином и частью Интернета вещей (IoT). Локальные устройства отвечают за аналитику и вычисления, тем самым сокращая нагрузку на центральный сервер. Все большие вычислительные мощности требуются в удаленных уголках нашей страны. В таких сферах прикладного применения, как «умный город», нефтехимические установки и горнодобывающие производства, оборудование подвержено влиянию суровой окружающей среды, например погодные условия, перепады температур и неблагоприятная экология. Именно в таких условиях и проявляются основные преимущества высоконадёжных устройств 2666 MT/s DDR4 WT SODIMМ, позволяющие использовать IoT в полной мере в условиях неблагоприятной окружающей среды.

Ещё одним негативным фактором в подобных условиях являются сернистые газы. Основной причиной их возникновения является загрязнение окружающей среды тяжелыми производствами, горнодобывающими производствами, нефтегазовыми производствами. Такие газы могут оказывать крайне негативное влияние на модули DRAM и электронику в целом. Даже в небольших концентрациях сульфид вступает в реакцию с серебряными сплавами в чипах, снижая их производительность и в конечном итоге приводя к отказу устройства. Согласно имеющимся отчётам, сульфирование также является одной из основных проблем в работе электроники в центрах обработки данных, куда вместе с всасываемым воздухом попадают вещества из атмосферы пагубно влияющие на электронику и микросхемы.

Сэмсон Чан (Samson Chang), вице-президент подразделения Embedded (встроенных) и серверных DRAM модулей компании Innodisk, утверждает: «Мы уверены, что на фоне глобального повышения уровня загрязнения окружающей среды, предотвращение сульфирования является обязательной мерой для сегмента промышленных и встраиваемых устройств. Поэтому, начиная с июня 2018 года, Innodisk будет делать защиту от сульфирования на всех модулях DDR4. Наша цель - превратить подобные меры в новый отраслевой стандарт, дабы держать эти тревожные тенденции под контролем. Таким образом мы не только стремимся решить проблемы наших клиентов, но и превзойти ожидания отрасли, дополнительно укрепляя наши позиции в качестве международного поставщика DRAM».

ИСТОЧНИК Innodisk Corporation