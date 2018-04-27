Надёжное хранилище Infortrend обеспечивает Cogito Group отличную производительность и стабильность VDI инфраструктуры

Сегодняшние угрозы кибербезопасности становятся всё более и более изощрёнными. Поэтому, дабы эффективно предоставлять более безопасные решения своим клиентам, при этом снижая эксплуатационные затраты, Cogito нуждалась в системе хранения данных, способной управлять виртуальными машинами, обеспечивающими работу критически важных приложений, и поддерживать инфраструктуру виртуального рабочего стола (VDI) для штата из около 130 сотрудников фирмы с потенциальным расширением до тысячи пользователей.

По результатам сравнения предложений нескольких вендоров Cogito остановила свой выбор на EonStor DS 4016RU, поскольку данное решение продемонстрировало более высокую производительность и значительно большую надёжность по сравнению с другими аналогами и системами предыдущих поколений. Благодаря технологии SSD Cache, хранилище DS 4016RU способно интеллектуально и автоматически сохранять резервную копию часто используемых данных с HDD (например, образов загрузки ОС) в SSD-кэше, что позволяет заметно сократить время загрузки компьютера.

«SAN xранилище от Infortrend показало себя как чрезвычайно надёжная система. После его внедрения у нас не возникало никаких проблем с перебоями в центре обработки данных», - отметил Ричард Браун (Richard Brown), главный исполнительный директор Group Pty Ltd.

Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства Infortrend, в свою очередь, прокомментировал: «Наши продукты созданы для безупречной интеграции в виртуализационной среде, а их гибкость позволяет гарантировать возможность будущего расширения и развития. Мы рады предоставить Cogito комплексное решение с точки зрения скорости, надёжности и простоты управления. Наша компания и дальше будет создавать хранилища данных, обеспечивающие пользователям оптимальную эффективность ресурсов, производительность приложений и операционную надёжность».

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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