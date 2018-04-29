На Хайнане стратовал 6-й Культурный фестиваль агротуризма: девять мероприятий продемонстрируют очарование сельских районов острова

Программа фестиваля включает презентации, церемонию открытия, форум, фотовыставку, торговую ярмарку, кемпинг, поездки на велосипедах по окрестностям Линшуй, культурные представления и проведение месяца туризма по хайнаньским тропическим поселкам. Цель всех этих мероприятий - продемонстрировать уникальный шарм хайнаньской глубинки гостям и жителям острова.

Одним из центральных событий фестиваля является Туристическая ярмарка продуктов питания и сувениров Хайнаня в Линшуй. На мероприятии представлены тысячи местных товаров - вяленая говядина, трехцветный рис, шаньланьское вино, - а также разнообразные изделия народных промыслов - традиционная вышивка народности ли, национальные костюмы и т.д. На Туристической фотовыставке в Линшуй свыше 130 фотографических работ иллюстрируют прекрасные пейзажи и жизнь людей в кокосовой деревне, а также в других знаменитых поселках Хайнаня, привлекая внимание гостей и жителей острова.

В этом году программа фестиваля была дополнена организацией кемпинга, поездками на собственном транспорте и велоэкскурсиями по Линшуй. Все это позволило туристам ощущить более тесную связь с роскошной местной природой. Выставка традиционной культуры Линшуй включает в себя демонстрацию национальных костюмов лицзу и хмонгов, представления танцоров с бамбуковыми шестами, хоровые выступления и презентацию объектов нематериального культурного наследия. Мероприятие в полной мере демонстрирует богатейшие ресурсы Линшуй в сфере агротуризма и рекреации.

В ходе одномесячного фестиваля, проходящего с 28 апреля до 28 мая, во всех городах и уездах Хайнаня будут проходить различные мероприятия, посвященные разнообразным темам агротуризма, а на выбор туристов будет представлен широкий спектр тропических и экотуристических маршрутов, позволяющих окунуться в естественную культурную среду острова.

Заместитель главы Комитета по вопросам развития туризма пров. Хайнань Чжоу Пин (Zhou Ping) отметил, что его организация вот уже пять лет подряд выступает спонсором Культурного фестиваля агротуризма. За это время мероприятие успело превратиться в важный бренд хайнаньского туристического и фестивального сектора и стать платформой для развития агротуризма на острове. В 2017 году Хайнань принял 9,51 млн. агротуристов - на 16,8% больше, чем годом ранее. А общий доход от данного вид туризма составил 2,86 млрд. юаней КНР, что на 26,2% выше по сравнению с предшествующим годом.

ИСТОЧНИК Hainan Provincial Tourism Development Commission