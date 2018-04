В Ухане открылся первый Международный интерактивный фестиваль Douyu

В трехдневном фестивале, проводимом при поддержке Департамента пропаганды Уханьского городского комитета КПК, участвовали свыше китайских и зарубежных 1 000 Интернет-звезд, а само мероприятие проходило на площади в 450 000 квадратных метров. Более 100 международных компаний-разработчиков аппаратного обеспечения и Интернет-технологий, включая Microsoft, Sony, Intel и Casio, приняли участие в фестивале.

В дополнение к онлайн-контенту, включавшему прямые трансляции, видеоигры, фильмы и анимацию, участники фестиваля имели возможность насладиться элементами самобытной культуры - объектами нематериального культурного наследия, граффити и местной кухней. Популярные Интернет-персоналии показали колоритные уголки древнего города своим поклонникам по другую сторону экрана.

Ухань является столицей провинции Хубэй. Мегаполис с населением в 10 млн. человек расположился на территории в 8,569 кв. км. В прошлом году ВВП города достиг 1,34 трлн. юаней.

В радиусе 1000 км от Уханя проживает 1 млрд. человек и собрано 90 процентов всех экономических объектов Китая. Город богат водными ресурсами - через него протекает великая Янцзы. В число широко представленных здесь секторов высококлассной сферы услуг входят коммерция, финансы, информатика, консалтинг, культурные инновации и туризм. В Ухане действуют 89 высших учебных заведений, где обучаются почти 1,3 млн. студентов. В 2019 году здесь состоятся Всемирные игры среди военнослужащих.

Посредством интерактивного фестиваля Douyu.com правительство города стремится превратить Ухань в международный развлекательный центр и привлечь больше молодых людей из всех уголков земного шара путешествовать и работать в Хубэе.

В процессе экономического развития власти города уделяют большое внимание культурному аспекту. В 2012 году Ухань был включен в список национальных образцово-показательных баз интеграции культуры и технологий, а также первым среди всех внутриматериковых городов Китая получил статус «Столицы мирового дизайна» ЮНЕСКО.

