Цветущие пионы стимулируют развитие экономики Линься

Пионы обладают множеством полезных свойств. Кора и корни этого древовидного растения широко используются в медицине. Горный пион также является хорошим сырьем для получения древесного масла с последующей рафинацией. Кроме того, из пестиков, тычинок, лепестков и почек этого цветка заваривают душистый чай.

Деревушка Ванпин — единственное горное селение в Линься. Благодаря расположенным здесь плантациям пионов, занимающим площадь более чем в 170 му, Ванпин снискала себе славу «первой пионовой деревни в Хэчжоу». В 2013 году 172 из 252 местных домохозяйств находились за чертой бедности, однако по состоянию на конец 2017 года их число сократилось до шести. На сегодняшний день в селении организован кооператив по выращиванию масличных пионов. По расчетам местных жителей, выращивание пшеницы — занятие не столь выгодное, а вот культивирование пионов, жизненный цикл которых составляет 5 лет, позволяет экономить ручной труд и приносит здешним фермерам доход в размере свыше 100 000 юаней на му.

Хэ Шэнхун (He Shenghong) - «пионовый король» Линься, - является пионером отрасли в деревне Ванпин. Он не только обеспечивает оборот земельных участков для выращивания рассады, но и разрабатывает различные продукты — от чая до пионовой водки. Чай из тычинок пеонов продают по цене почти 10 000 юаней за 500 гр. По словам г-на Хэ, процесс борьбы с бедностью на северо-западе Китая напоминает горный пион, который пусть поздно, но обязательно зацветет.

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ИСТОЧНИК Linxia Tourism Bureau