Китайское общество питания будет совместно с российскими коллегами продвигать развитие молочной отрасли

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Mengniu Danone Joint Venture

00:03 BST

МОСКВА (MOSCOW), 31 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайско-российский форум по вопросам правильного питания и диетологии, посвященный «Всемирному дню здоровья ЖКТ», состоялся недавно в Москве. Мероприятие было организовано Китайским обществом питания (China Nutrition Society (CNS)) и Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ) совместно с Mengniu Danone Joint Venture. Форум предоставил российским и китайским специалистам первую возможность официально обменяться мнениями по вопросам питания, достичь консенсуса относительно важности проведения среди потребителей разъяснительной работы относительно пользы молочных продуктов с пробиотиками. По результатам форума CNS и ФИЦ подписали Протокол о намерениях в сфере стратегического сотрудничества. Организации-партнеры будут совместными усилиями наращивать сотрудничество в сфере здорового питания, а также стимулировать подготовку специалистов по технологиям производства молочной продукции. С этой целью они будут всячески содействовать активизации двусторонней торговли и развитию молочной отрасли, предоставляя руководство и юридическую поддержку для беспроблемной торговли молочными продукциями в обеих странах.

Representatives of Nutrition Society of China and Russia at the MoU signing.
Representatives of Nutrition Society of China and Russia at the MoU signing.
CNS Director Yang Yuexin delivers a speech.
CNS Director Yang Yuexin delivers a speech.
Sheveleva Svetlana, Head of the Laboratory of Biosafety and Analysis of Nutrimicrobioman, the Federal Research Centre of Nutrition and Biotechnology, Doctor of Technical Sciences speaks at the event.
Sheveleva Svetlana, Head of the Laboratory of Biosafety and Analysis of Nutrimicrobioman, the Federal Research Centre of Nutrition and Biotechnology, Doctor of Technical Sciences speaks at the event.
Representatives of Nutrition Society of China and Russia at the MoU signing. CNS Director Yang Yuexin delivers a speech. Sheveleva Svetlana, Head of the Laboratory of Biosafety and Analysis of Nutrimicrobioman, the Federal Research Centre of Nutrition and Biotechnology, Doctor of Technical Sciences speaks at the event.

По мере роста общих объемов потребления воспитание сознательного отношения к здоровью и санитарное просвещение потребителей приобретает более важное значение, чем материальная прибыль.  Директор общества CNS Ян Юэсинь (Yang Yuexin) прокомментировал: «Китайцы ежедневно потребляют меньше молочных продуктов, чем это необходимо. И особенно это касается напитков с активными пробиотиками. Поэтому очень важно рассказывать людям о пользе таких веществ для их здоровья».

Аналогичная ситуация с употреблением напитков, содержащих активные пробиотики, наблюдается и в России. «В структуре питания жителей Европы преобладают мясо, яйца и молочные продукты. Объем потребления молочных продуктов россиянами отвечает рекомендуемым нормам, однако у нас по-прежнему сохраняется необходимость повышать уровень осведомленности людей о пользе активных пробиотиков», - отметила д.т.н. Светлана Шевелева, руководитель лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома при Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, один из ведущих китайских брендов молочной продукции, компания Mengniu делает все возможное на продвижения международного обмена и потребительского просвещения. Mengniu и Danone объединили свои усилия в сфере производства свежего йогурта, содержащего высококачественные полезные бактерии от Danone, с полноценным использованием научно-исследовательского потенциала, эталонных производственных технологий и строжайшей системы контроля качества мирового гиганта молочной индустрии. Компании-партнеры стремятся вместе приблизить то будущее, в котором китайские потребители получат доступ к высококачественным продуктам питания, производимым по тем же стандартам качества и с использованием тех же производственных технологий, что и жители Европы и других регионов мира.

  

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/698405/CNS_director_delivers_speech.jpg
Фотo - https://mma.prnewswire.com/media/698406/Dr_Sheveleva_Svetlana_speak_at_the_event.jpg 

ИСТОЧНИК Mengniu Danone Joint Venture

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Китайское общество питания будет совместно с российскими коллегами продвигать развитие молочной отрасли

Информация предоставлена

Mengniu Danone Joint Venture

00:03 BST