GLOSFER запускает собственную криптовалюту Hycon

Код HYCON был публично обнародован на GitHub согласно заранее согласованному графику после тщательной проверки собственной командой разработчиков GLOSFER и успешного прохождения аудита сторонними специалистами Entersoft Australia.

Маркетинговый директор HYCON Джейн Хун (Jane Hong) отметила: «Это очень важный и волнительный момент для всей нашей команды, включая инженеров, специалистов по маркетингу и деловому развитию, а также различных подразделений нашей компании, работающих над реализацией Infinity Project». «Мы хотим от всего сердца поблагодарить вас за поддержку», - добавила она.

«Запуск блокчейна HYCON знаменует начало поистине трудной работы. Мы с нетерпением ждем возможности удивить весь мир нашей стратегией будущего развития», - прокомментировал генеральный директор GLOSFER Ким Тхэвон (Taewon Kim).

О компании GLOSFER: GLOSFER - ведущий южнокорейский поставщик блокчейновых технологий и сервисов. Опираясь на свой опыт в качестве блокчейнового предприятия первого поколения, GLOSFER стремится расширять свою деятельность в различных отраслях как отечественного, так и международного рынка, используя инновационные технологии и сервисы, включая блокчейновую PHP API-платформу PACKUTH, а также свои онлайновые и оффлайновые площадки для торговли криптовалютами. В преддверии реализации Infinity Project на базе валюты HYCON компания работает над созданием криптовалютной экосистемы, одновременно внося вклад в развитие прозрачного и равноправного сообщества, основанного на технологическом сотрудничестве общественных организаций.

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ИСТОЧНИК GLOSFER