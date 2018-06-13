Xsolla представляет новый комплекс решений для создания, монетизации и глобального распространения видеоигр

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Xsolla

07:00 BST

Компания выходит на рынок с крупнейшей B2B-кампанией, ориентированной на сообщество игровых разработчиков

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 13 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Xsolla, комплексный провайдер решений для создания, монетизации и масштабного распространения видеоигр по всему миру, представит новую линейку продукции на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) 2018 в Лос-Анджелесе. Присоединяясь к передовому платежному решению Xsolla Pay Station, новые продукты компании – Xsolla Partner Network, Xsolla Site Builder, Xsolla Store, Xsolla Login и Xsolla Launcher, – создают целостную экосистему, открывающую доступ к инструментам и сервисам, необходимым для успеха отраслевых игроков любого масштаба.

Everything you need to up your game. Create, monetize and scale with Xsolla tools and services. See our new product suite at xsolla.com.
Everything you need to up your game. Create, monetize and scale with Xsolla tools and services. See our new product suite at xsolla.com.

Команда экспертов Xsolla, являющихся большими поклонниками видеоигр, специализируется на создании решений, предназначенных для игровой индустрии. Подобный подход обеспечивает компании перспективу, опыт и данные для решения уникальных проблем и задач, с которыми сталкиваются разработчики, издатели и партнерские платформы в процессе монетизации игр среди самой широкой мировой аудитории. Универсальный комплекс программных решений позволяет клиентам управлять партнерскими и инфлюенсерскими программами; создавать и управлять брендовыми веб-сайтами, ориентированными на игроков; продавать виртуальные и физические товары через централизованную торговую площадку; предлагать локализованную одношаговую аутентификацию; а также обеспечивать баланс между стоимостью и скоростью доставки контента.

«Многие создатели видеоигр - от отдельных разработчиков до крупнейших предприятий, - нуждаются в простом доступе к продуктам и экспертизе, необходимым им для глобального распространения игр с первого же дня их существования, - отметил Александр Агапитов, главный исполнительный директор и основатель Xsolla. - На протяжении последних 13 лет мы работаем над демократизацией гейминга, и наша новая линейка продуктов представляет собой колоссальный шаг вперед как для нашей организации, так и для отрасли в целом».

В поддержку знакового выпуска компания также инициирует крупнейшую в отрасли маркетинговую кампанию в формате В2В, ориентированную на сообщество игровых разработчиков. 8-миллионный бюджет маркетинговых расходов будет направлен на печатные и онлайн-приобретения, а также спонсорскую поддержку 25-30 мероприятий игровой индустрии по всему миру.

«На фоне наблюдаемого сегодня упрощения доступа к технологиям планка для желающих войти в отрасль опустилась достаточно низко, а вот барьеры на пути к успеху, наоборот, как никогда высоки. Xsolla стремится выровнять игровое поле, предоставив всем доступ к инструментам, способным обеспечить успех на протяжении всего жизненного цикла игровых продуктов, - прокомментировала Натали Лубенски (Nathalie Lubensky), главный маркетинговый директор Xsolla. - Наши партнеры также имеют возможность выбрать отдельные продукты для заполнения пробелов, существующих в их организациях, без каких-либо авансовых платежей. Решения Xsolla предоставляют любой команде дополнительные возможности для создания, продажи продуктов и коммерческого роста».

Xsolla представит новую линейку продуктов на выставке E3 2018 (12-14 июня 2018 г.), проходящей на территории выставочного комплекса Los Angeles Convention Center (Concourse Hall, кабинет #8605) и в Платиновом зале отеля JW Marriott L.A. Live. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.xsolla.com.

О компании Xsolla
Xsolla предоставляет разработчикам, издателям и платформам видеоигр доступ к гибким инструментам, сервисам и партнерской поддержке, необходимым для создания, монетизации и масштабного распространения своих игр и продуктов по всему миру. Ориентируясь исключительно на игровую индустрию, продукты Xsolla являются прекрасным решением для потребностей бизнеса любого масштаба. В ассортименте продукции компании представлены: Pay Station и решение №1 для защиты от мошенничества, Partner Network, Site Builder, Store, Login и Launcher. Компания Xsolla с головным офисом в Лос-Анджелесе и представительствами в различных уголках земного шара является зарегистрированным продавцом и коммерсантом по всем продажам продуктов крупных игровых компаний, включая Valve, Twitch, Ubisoft, Epic Games и PUBG Corporation. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.xsolla.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/704598/Xsolla_E3.jpg  

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Xsolla представляет новый комплекс решений для создания, монетизации и глобального распространения видеоигр

Информация предоставлена

Xsolla

07:00 BST