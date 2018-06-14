Dalian Wanda привезла шесть детей из бедных семей на Чемпионат мира по футболу в Москве

Wanda, как единственный китайский спонсор ФИФА, посвятило свое первое мероприятие в рамках Чемпионата мира всем детям из неблагополучных семей, которым предприятие стремится всеми силами помогать. Шесть мальчиков и девочек-победителей конкурса талантов, - Мо Цю, Ван Мэйлунь, Ван Банцзянь, Чжоу Лулу, Ян Чаншэн и Цзян Сяо, - в ходе церемонии перед началом первого матча чемпионата - между Россией и Саудовской Аравией, - вынесут на поле официальное знамя ФИФА. Ребятам представилась уникальная возможность впервые выехать за пределы своей страны и выйти в центр футбольного поля перед миллиардами поклонников игры по всему земному шару. После церемонии дети присоединятся к зрителям, чтобы в первый раз в жизни посмотреть матч Чемпионата мира вживую.

«Я мечтала об этом моменте так много раз, что мне до сих пор кажется, будто я сплю», - отметила Чжоу Лулу, учащаяся Этнической профессиональной школы Даньчжая.

В 2014 году компания Wanda инициировала программу по борьбе с бедностью в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу. Предприятие пожертвовало 1,6 млрд. юаней (около 250 млн. долл. США) на развитие региона. Эти средства были направлены на строительство туристического комплекса, создание профтехучилища и предоставление финансовой помощи бедным семьям. При поддержке Wanda уезд Даньчжай превратился в популярное у туристов место, славящееся захватывающими дух пейзажами и богатой этнической культурой.

«Я привезла наш национальный костюм в Россию. Очень хочу исполнить наш традиционный танец «цзиньцзи» для российских друзей и продемонстрировать всем людям красоту нашей культуры», - добавила Чжоу Лулу.

Все эксклюзивные права на программу «Знаменосцы Чемпионата мира ФИФА» переданы всемирной футбольной ассоциацией компании Wanda. Предприятие пригласило 384 подростков в возрасте от 12 до 17 лет из разных стран мира выступить в роли знаменосцев на всех матчах чемпионата.

Являясь международным брендом с китайскими корнями, Wanda тесно сотрудничает с ФИФА, дабы приносить реальный прогресс и изменения в жизни жителей Китая и всего земного шара, а также создавать новые незабываемые моменты, увлекающие текущее поколение игроков и поклонников футбола и вдохновляющее их преемников.

Чтобы узнать больше о Wanda Group и ее партнерстве с ФИФА, посетите веб-сайт:

https://www.wanda-group.com/html/special/

Больше информации о Danzhai Wanda Village можно по ссылке ниже:

https://www.wanda-group.com/special/special/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/705833/Six_Flag_Bearers.jpg

ИСТОЧНИК Dalian Wanda Group