Vivo с размахом отметила начало Чемпионата мира по футболу-2018

Ссылка на визуальные приложения (авторские права: Vivo): http://bit.ly/vivoworldcupopener

Vivo в очередной раз делает технологии увлекательными при помощи инновационного смартфона NEX, познакомиться с которым воочию может любой желающий в павильоне бренда в Лужниках и на санкт-петербургском стадионе. Революционная разработка NEX с безрамочным дисплеем Ultra FullViewTM и соотношением габаритов корпуса к экрану на уровне 91,24% оснащена многочисленными технологическими прорывами, включая выдвигающуюся фронтальную камеру, делающими новый смартфон легко узнаваемым среди других гаджетов нового поколения. В дополнение к новой флагманской серии NEX бренд Vivo также представит ограниченную версию 2018 FIFA World Cup Russia™ V9 Blue - смартфон, воплощающий дух Чемпионата мира по футболу. С лимитированной моделью также можно познакомиться в павильоне компании.

Как бренд, бросающий вызов установившемуся статусу кво с помощью новых технологий и красивого дизайна, Vivo приглашает своих поклонников заглянуть в будущее посредством инноваций, превосходящих самые смелые ожидания. Революционная фронтальная камера изменяет традиционный способ, которым мы делаем «селфи». Смартфон NEX, появления которого на прилавках горячо ждут поклонники с момента его презентации в проморолике Vivo World Cup, дарит пользователям доселе невиданный опыт.

Все гости павильона будут иметь возможность создать собственные особые моменты в истории FIFA World Cup™ с помощью интеллектуальной технологии Vivo AI Selfie, сделать необычные селфи и продемонстрировать поддержку своим любимым командам. Технология AI Selfie от Vivo включает несколько современных функций - ИИ-фильтры, интеллектуальное распознавание сцены и возможности создания «умных» фотокомпозиций. Перед входом на стадион праздничную атмосферу будут создавать выступления разнообразных диджеев.

Кроме того, поклонники бренда получат шанс посостязаться на разнообразные призы, включая скидки и подарочные смартфоны Vivo, в ходе разнообразных лотерей и конкурсов вроде роботизированного футбольного матча с использованием инновационных гаджетов Vivo. Павильоны бренда Vivo расположены перед входом на стадион Лужники и Санкт-Петербургский стадион.

Во время перерыва между таймами первого матча чемпионата поклонники футбола имели возможность насладиться музыкальным представлением Vivo Super DJ Show. Атмосфера на стадионе была наполнена радостным возбуждением, и фанаты активно реагировали на задорный музыкальный бит. Vivo Super DJ Show будут проходить в перерывах на каждом из 64 матчей чемпионата, а также за 90 минут до начала всех встреч, кроме первой и финальной.

Vivo Super DJ Show - часть проекта Vivo Super Time, предполагающего проведение музыкальных мероприятий, объединяющих фанатов по всему земному шару. Бренд Vivo также примет участие в исполнении официального гимна чемпионата на финальном матче.

В ходе первой игры турнира российский и китайский участники фотопрограммы Super Fan Тимур Сидельников и Сяо Цюань получили поистине уникальную возможность побывать на предматчевой разминке команд за 45 минут до начала встречи и наблюдать за матчем со скамейки запасных. С помощью смартфона Vivo V9, оснащенного самой передовой камерой, они смогли выйти за рамки обычных зрителей чемпионата и запечатлеть, а впоследствии и поделиться со всем миром самыми захватывающими моментами первого состязания FIFA World Cup™. Они использовали возможности камер в своих смартфонах на полную, получив потрясающе динамичные, крупноплановые изображения игроков в ходе разминки.

В программе Vivo Super Fan примут участие 128 футбольных фанатов, клиентов бренда и специальных гостей-фотолюбителей. При помощи смартфона Vivo они задокументируют самые незаурядные моменты 2018 FIFA World Cup™, получив беспрецедентный доступ к стадиону и скамейке запасных.

Примечание для редакторов:

Международный бренд Vivo, ориентированный на молодое поколение потребителей, в 2017 заключил с ФИФА соглашение о спонсорской поддержке на весь период до 2022 года. Соглашение охватывает Чемпионаты мира по футболу-2018 и 2022 FIFA (FIFA World Cup™), а также Кубок конфедераций ФИФА (FIFA Confederations Cup™).

Instagram: @Vivomobile

Facebook: @vivoMobileInt

О бренде Vivo

Молодой международный бренд смартфонов ориентирован на предоставление своим пользователям идеального качества звука и фотографий с помощью передовых технологий. Vivo разрабатывает динамичные и стильные продукты для амбициозной молодёжи. На сегодняшний день мы располагаем базой из более чем двухсот миллионов пользователей и входим в число предпочтительных брендов среди молодежи по всему земному шару. Являясь официальным спонсором FIFA World Cup™, Vivo верит в важность поощрения молодых людей к самовыражению и энергичному стилю жизни.

Узнать больше о наших инновационных смартфонах можно на сайте www.vivo.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/706472/Vivo_FIFA_celebrations.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/706473/Vivo_FIFA_2.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/706474/VIVO_FIFA_celebration_3.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/706475/VIVO_FIFA_celebration_4.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/706476/VIVO_FIFA_celebration_5.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/706477/VIVO_FIFA_celebration_6.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/706478/VIVO_FIFA_celebration_7.jpg

ИСТОЧНИК Vivo

Сопутствующие ссылки

http://www.vivo.com

