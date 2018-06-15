Vivo с размахом отметила начало Чемпионата мира по футболу-2018

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Vivo

15 Июнь , 2018, 21:29 BST

Международный бренд смартфонов Vivo в очередной раз продемонстрировал верность своей концепции «камера и музыка» в ходе церемонии открытия 2018 FIFA World Cup Russia™ на московском стадионе Лужники

МОСКВА (MOSCOW), 15 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- На московском стадионе Лужники стартовал горячо ожидаемый Чемпионат мира по футболу-2018 (FIFA World Cup Russia™). В первом же матче хозяева турнира победили сборную Саудовской Аравии со счетом 5-0. Впереди нас ждут еще 63 игры, и бренд Vivo, как официальный спонсор чемпионата, выводит FIFA World Cup™ на новые высоты посредством серии музыкальных и фотографических маркетинговых мероприятий. Vivo дает своим поклонникам возможность стать чем-то больше, чем зрителями, - при помощи глобальной кампании «My Time, My FIFA World Cup™», включающей проект Super Time project и программу Vivo Super Fan. Бренд призывает любителей футбола сделать этот турнир самым запоминающимся, экстраординарным и ярким событием и делиться этими незабываемыми моментами с помощью своих смартфонов.

Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style
Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style Vivo kicks off the celebration of 2018 FIFA World Cup(TM) in style

Ссылка на визуальные приложения (авторские права: Vivo): http://bit.ly/vivoworldcupopener 

Vivo в очередной раз делает технологии увлекательными при помощи инновационного смартфона NEX, познакомиться с которым воочию может любой желающий в павильоне бренда в Лужниках и на санкт-петербургском стадионе. Революционная разработка NEX с безрамочным дисплеем Ultra FullViewTM и соотношением габаритов корпуса к экрану на уровне 91,24% оснащена многочисленными технологическими прорывами, включая выдвигающуюся фронтальную камеру, делающими новый смартфон легко узнаваемым среди других гаджетов нового поколения. В дополнение к новой флагманской серии NEX бренд Vivo также представит ограниченную версию 2018 FIFA World Cup Russia™ V9 Blue - смартфон, воплощающий дух Чемпионата мира по футболу. С лимитированной моделью также можно познакомиться в павильоне компании.

Как бренд, бросающий вызов установившемуся статусу кво с помощью новых технологий и красивого дизайна, Vivo приглашает своих поклонников заглянуть в будущее посредством инноваций, превосходящих самые смелые ожидания. Революционная фронтальная камера изменяет традиционный способ, которым мы делаем «селфи». Смартфон NEX, появления которого на прилавках горячо ждут поклонники с момента его презентации в проморолике Vivo World Cup, дарит пользователям доселе невиданный опыт.

Все гости павильона будут иметь возможность создать собственные особые моменты в истории FIFA World Cup™ с помощью интеллектуальной технологии Vivo AI Selfie, сделать необычные селфи и продемонстрировать поддержку своим любимым командам. Технология AI Selfie от Vivo включает несколько современных функций - ИИ-фильтры, интеллектуальное распознавание сцены и возможности создания «умных» фотокомпозиций. Перед входом на стадион праздничную атмосферу будут создавать выступления разнообразных диджеев. 

Кроме того, поклонники бренда получат шанс посостязаться на разнообразные призы, включая скидки и подарочные смартфоны Vivo, в ходе разнообразных лотерей и конкурсов вроде роботизированного футбольного матча с использованием инновационных гаджетов Vivo. Павильоны бренда Vivo расположены перед входом на стадион Лужники и Санкт-Петербургский стадион.

Во время перерыва между таймами первого матча чемпионата поклонники футбола имели возможность насладиться музыкальным представлением Vivo Super DJ Show. Атмосфера на стадионе была наполнена радостным возбуждением, и фанаты активно реагировали на задорный музыкальный бит. Vivo Super DJ Show будут проходить в перерывах на каждом из 64 матчей чемпионата, а также за 90 минут до начала всех встреч, кроме первой и финальной.

Vivo Super DJ Show - часть проекта Vivo Super Time, предполагающего проведение музыкальных мероприятий, объединяющих фанатов по всему земному шару. Бренд Vivo также примет участие в исполнении официального гимна чемпионата на финальном матче.

В ходе первой игры турнира российский и китайский участники фотопрограммы Super Fan Тимур Сидельников и Сяо Цюань получили поистине уникальную возможность побывать на предматчевой разминке команд за 45 минут до начала встречи и наблюдать за матчем со скамейки запасных. С помощью смартфона Vivo V9, оснащенного самой передовой камерой, они смогли выйти за рамки обычных зрителей чемпионата и запечатлеть, а впоследствии и поделиться со всем миром самыми захватывающими моментами первого состязания FIFA World Cup™. Они использовали возможности камер в своих смартфонах на полную, получив потрясающе динамичные, крупноплановые изображения игроков в ходе разминки.

В программе Vivo Super Fan примут участие 128 футбольных фанатов, клиентов бренда и специальных гостей-фотолюбителей. При помощи смартфона Vivo они задокументируют самые незаурядные моменты 2018 FIFA World Cup™, получив беспрецедентный доступ к стадиону и скамейке запасных.

Примечание для редакторов:

Международный бренд Vivo, ориентированный на молодое поколение потребителей, в 2017 заключил с ФИФА соглашение о спонсорской поддержке на весь период до 2022 года. Соглашение охватывает Чемпионаты мира по футболу-2018 и 2022 FIFA (FIFA World Cup™), а также Кубок конфедераций ФИФА (FIFA Confederations Cup™).

Instagram: @Vivomobile 
Facebook: @vivoMobileInt

О бренде Vivo

Молодой международный бренд смартфонов ориентирован на предоставление своим пользователям идеального качества звука и фотографий с помощью передовых технологий. Vivo разрабатывает динамичные и стильные продукты для амбициозной молодёжи. На сегодняшний день мы располагаем базой из более чем двухсот миллионов пользователей и входим в число предпочтительных брендов среди молодежи по всему земному шару. Являясь официальным спонсором FIFA World Cup™, Vivo верит в важность поощрения молодых людей к самовыражению и энергичному стилю жизни.

Узнать больше о наших инновационных смартфонах можно на сайте www.vivo.com

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ИСТОЧНИК Vivo

Сопутствующие ссылки

http://www.vivo.com

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Vivo с размахом отметила начало Чемпионата мира по футболу-2018

Информация предоставлена

Vivo

15 Июнь , 2018, 21:29 BST