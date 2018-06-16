Платформа RECORD Foundation успешно зарегистрировала токены RECORD[RCD] на ведущих биржах в ходе ICO

Платформа вознаграждает своих пользователей посредством интуитивной системы выплат, анализирующей активность слушателей (например, количество голосов, отданных ими за тот или иной контент), в отличие от традиционного централизованного алгоритма сбора роялти, применяемого большинством существующих сервисов потоковой трансляции музыки. По утверждению генерального менеджера RECORD Foundation Харрисона Шина (Harrison Shin), подобная модель является «очевидным решением», учитывая стремление компании к прозрачности и справедливости выплат.

«Выплата надлежащих сумм исполнителям и авторам музыкального контента, по-прежнему остается основополагающим принципом для нас, однако мы убеждены, что слушатели, обеспечивающие активность музыкального мира, голосуя и комментируя понравившиеся композиции, также должны быть вознаграждены. В конце концов, они являются неотъемлемой и незаменимой частью стабильной экосистемы развлекательного сектора, - отметил г-н Шин в своем заявлении. -

Этот проект - не просто очередная иллюзорная идея, обреченная остаться на бумаге. Мы считаем его чем-то вроде обратного ICO. Наличие проверенного, работающего продукта позволило нам заручиться поддержкой музыкантов, звукозаписывающих студий и слушателей».

В дополнение к обширной базе активных пользователей, стабильность и популярность существующей онлайн-платформы RecordFarm, ныне уже содержащей в себе блокчейновые технологии, подтверждается и многочисленными наградами, включая MWC Asia Top 3 Music App, Facebook FbStart и премию Global Star Venture, вручаемую корейским правительством.

Компания находится на полпути к завершению процесса ICO своих токенов RCD и позиционирует свою бизнес-модель как альтернативный и поистине революционный способ решения проблем с авторскими правами, выплатами роялти и заключением соглашений с авторами и исполнителями.

Токены RECORD[RCD] можно приобрести на официальных веб-сайтах платформы ( www.recordfoundation.org ) и биржи LATOKEN ( wallet.latoken.com/market/ICO/LA/RCD-LA ) до 30 июня по GMT.

Контактная информация для представителей СМИ:

Мун Хео (Moon Heo)

PR-менеджер

Email: official@recordfoundation.org

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/706465/RECORD_token.jpg

ИСТОЧНИК RECORD Foundation