В Шанхае полным ходом идет 21-й фестиваль SIFF

По «красной дорожке» церемонии, состоявшейся вечером 16 июня, прошли Джейсон Стейтем, Кристофер Вальц, Николас Кейдж и другие звезды мировой величины. Президенты кинематографических фестивалей и представители киноагентств из всех уголков земного шара, включая директора Каннского фестиваля Терри Фремо, а также китайские и зарубежные съемочные группы фильмов, принимающих участие в конкурсной программе, также появились на красной дорожке, привлекая внимание масс-медиа из всех уголков Китая и мира.

К участию в конкурсе и внеконкурсному показу на 21-й сессии SIFF принимались работы кинематографистов из всех уголков планеты. В общей сложности, оргкомитет фестиваля получил 3 447 конкурсных заявок из 108 стран и регионов земного шара. По результатам предварительного отбора были определены основные претенденты на «Золотой кубок», представляющие 13 стран. Жюри премии под руководством китайского режиссера и актера Цзян Вэня уже приступили к финальному судейскому раунду. Свыше 500 китайских и зарубежных картин были отобраны для показа в 30 конкурсных категориях. Демонстрация фильмов-конкурсантов проходит в 45 кинотеатрах Шанхая. Съемочные группы более чем 100 картин пообщаются с публикой после показов, что позволит привлечь в кинотеатры сотни тысяч киноманов из всех уголков Китая.

В первый день программы фестиваля представители 31 киноагентства из 29 стан мира подписали протокол о намерениях сотрудничества в рамках Лиги кинофестивалей «Пояс и путь». В ходе фестиваля проходят и свыше 100 мероприятий Недели кино «Пояса и пути», посвященные теме «совместного производства кинопродуктов» и привлекающие внимание профессионалов киноиндустрии из стран, охватываемых инициативой китайского правительства. Один за другим в рамках фестивальной программы проходят и разнообразные переговоры, отличающиеся теплой и дружественной атмосферой. Значительно возросло и число отраслевых покупателей и продавцов, принимающих участие в презентациях.

На сегодняшний день центром внимания всех участников фестиваля является SIFForum. Тема поиска новых путей развития китайской киноиндустрии также вызывает активный интерес со стороны игроков отрасли из Поднебесной. Китай быстро превращается из страны с крупными масштабами кинопроизводства в центр создания высококачественного киноконтента. Обсуждение этого и других вопросов в ходе SIFForum поможет профессионалам отрасли расширить свои горизонты, послужит толчком к появлению новых идей и стимулом для общего развития индустрии.

В рамках фестиваля проходят и другие мероприятия - например, вручение премии «Новые таланты Азии», SIFF Project, презентации и анонсы новых киноработ. Такие активности, как «Shanghai Film and Television Shooting Guide», «Songjiang Hi-tech Films and Televisions City», «Internet Summit», а также разнообразные пресс-конференции и брифинги в ходе фестиваля знакомят участников с политикой шанхайских властей в отношении киносъемок и сотрудничества с китайскими и зарубежными кино- и телевизионными агентствами, привлекая большое внимание со стороны широкого круга гостей фестиваля.

ИСТОЧНИК The Organizing Committee of Shanghai International Film Festival