Прилетайте в Санья, остров Хайнань прямо сейчас! Безвизовый режим для граждан 59 стран

Россия, Соединенное Королевство, Франция, Германия, Норвегия, Украина, Италия, Австрия, Финляндия, Голландия, Дания, Швейцария, Швеция, Испания, Бельгия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Ирландия, Кипр, Болгария, Румыния,Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Монтенегро, Албания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Сингапур,Малайзия, Таиланд, Казахстан, Филиппины, Индонезия, Бруней, Монако, Беларусь, Обьединенные Арабские Эмираты и Катар.

Следуя новой визовой политике, группы или индивидуальные путешественники из этих 59 стран могут посеть Санья, провинция Хайнань на 30 дней без визы, при условии того, что они забронируют свои туры через туристические агенства, зарегестрированные в провиции Хайнань и подтвержденные Администрацией Китайского Национального туризма. Это сделает переход границы гораздо более удобным, а так же увеличенное количество дней даст возможность путешественникам узнать и прочувстовать больше о прекрасном городе Санья, тропическом курорте мирового класса.

Расположенный на южной стороне острова Хайнань, Санья – это самое популярное место отдыха для людей со всего мира, с тропическим климатом и уникальной китайской островной культурой. Здесь в Санья, вы откроете для себя огромное количество белоснежных пляжей, которые идеально подходят для отдыха. Если вы любите приключения, то здесь вы найдете различные виды морского спорта и пляжные развлечения, включая дайвинг, снорклинг, серфинг, катание на водных мотоциклах, полет на паршуте за катером. Если вы ищете разнообразные морепродукты и тропические фрукты, тогда не забудьте посетить Первый Рынок Санья. Кроме того, в нем можно найти продавцов, предлагающих местные продукты, одежду, сувениры и многое другое. А также, если вы любите походы по горам и скалолазанье, парк Лухуитоу – отличный выбор, гле вы сможете насладиться панорамным видом на город Санья с вершины горы, и познакомиться с милыми животными по пути.

О Санья

Санья занимает неоспоримую позицию идеального тпропического курорта, окруженного древней культурой, удивительными горными пейзажами и пляжами с сервисом мирового уровня. Это позволяет сказать, что Санья – быстроразвивающийся международный курорт. Вдохновение на посещение этого места можно найти на каждом углу – в иссиня голубом море и песчанных пляжах, культурных и исторических достопримечательностях, или посетив тропический лес и горы. Открытие прямых рейсов и повышение интереса международного турстического рынка, наличие мировых премиум и люксовых резортов и отелей, разнообразие кухни и развлений мирового качества, все это сделалало Санья по-настоящему тропическим раем.

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Контакты:

Комиссия по Развитию Туризма города Санья

Имя: ДанДан Ю

Тел: +86 898 88270227

E-mail: marketing@sanyatour.gov.cn

ИСТОЧНИК Sanya Tourism Bureau

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