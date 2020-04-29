С конвейера XCMG сошел 200-тысячный колесный кран
29 апр, 2020, 14:01 BST
СЮЧЖОУ (XUZHOU), Китай, 29 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG (код SHE: 000425) засвидетельствовала новый исторический момент: с конвейера ее производственной линии в китайском Сючжоу сошел 200-тысячный колесный кран. Предприятие удалось достичь этого показателя всего за одну декаду после сообщения о выпуске 100-тысячного агрегата.
XCMG разработала первый в Китае 5-тонный автокран в 1963 году, а в 2000 году представила линейку K-series, открыв новую главу в независимых китайских НИОКР строительных кранов. Следуя золотому стандарту "надежности и современности", а также клиентоориентированной стратегии, компания на сегодняшний день занимает 2-е место в мире по объемам производства подвижных кранов. Треть всех колесных кранов, эксплуатирующихся по всему земному шару, сошли с конвейеров XCMG в Китае.
Краны XCMG неизменно демонстрируют успехи на международном рынке. XGC88000, крупнейший в мире гусеничный кран, разработанный компанией XCMG, в настоящий момент выполняет грузоподъемные операции на нефтеперерабатывающем предприятии в Омане. Блестящий дебют агрегата состоялся в ходе установки 1 926-тонной промывной колонны на объекте UNITE EOEG III в Саудовской Аравии в октябре 2019 года.
"Компания XCMG не раз доказывала свой новаторский статус. Выпуск 200 000 колесных кранов является результатом нашего тесного партнерства с поставщиками и дилерами, без которых наш прогресс и процветание были бы невозможными. Мы также хотим поблагодарить наших клиентов за их неизменное доверие и поддержку", - прокомментировал вице-президент XCMG Сунь Цзяньчжун (Sun Jianzhong).
Качество и эффективность - ключевые аспекты новой линейки XCMG в 2020 году
В 2016 году компания представила новую линейку G-series. При ее разработке особый акцент был сделан на интеллектуальные технологии, энергетическую экологичность и высокую производительность. В проектировании агрегатов этой линейки принимали участие ведущие исследователи XCMG из Европы, Северной Америки, Бразилии и Китая, взаимодействовавшие друг с другом посредством глобальной платформы управления данными о продуктах.
Среди 12 новых автокранов особого внимания заслуживают следующие семь моделей:
- XCT80L6_1: пониженное на 12 процентов потребление топлива при 15-процентном повышении динамических характеристик;
- XCT85: высочайший показатель эффективности составного элемента движения в отрасли с максимальной скоростью подъема грузов на уровне 145 м/мин.;
- QY25K5_II: Способность преодолевать подъемы под углом до 40 процентов, максимальная скорость движения - 80 км/ч; простота в техническом обслуживании;
- XCT8L4_1: Лучшие в своем классе показатели топливной эффективности со скоростью движения на уровне 90 км/ч - выше, чем у любых других автокранов аналогичной грузоподъемности;
- XCT20L5_1: Принципиально новая динамическая платформа, оснащенная низкоскоростным двигателем с высоким крутящим моментом, способность преодолевать подъемы под углом до 45 градусов;
- XCT12L4_1: инновационная золотистая трансмиссионная цель с показателями проходимости и низким потреблением масла, максимальный выброс стрелы - 31,5 м;
- QY20K5C: инновационная одностреловая головка и компактная конструкция "хвоста" стрелы, обеспечивающая повышенную и стабильную грузоподъемность.
Посетите веб-сайт www.xcmg.com или страницы XCMG в Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1161473/XCMG_Wheeled_Crane_Rolls_off_Production_Line.jpg
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SOURCE XCMG
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