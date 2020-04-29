С конвейера XCMG сошел 200-тысячный колесный кран

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XCMG

29 апр, 2020, 14:01 BST

СЮЧЖОУ (XUZHOU), Китай, 29 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG (код SHE: 000425) засвидетельствовала новый исторический момент: с конвейера ее производственной линии в китайском Сючжоу сошел 200-тысячный колесный кран. Предприятие удалось достичь этого показателя всего за одну декаду после сообщения о выпуске 100-тысячного агрегата.

XCMG's 200,000th Wheeled Crane Rolls-off the Production Line.
XCMG's 200,000th Wheeled Crane Rolls-off the Production Line.

XCMG разработала первый в Китае 5-тонный автокран в 1963 году, а в 2000 году представила линейку K-series, открыв новую главу в независимых китайских НИОКР строительных кранов. Следуя золотому стандарту "надежности и современности", а также клиентоориентированной стратегии, компания на сегодняшний день занимает 2-е место в мире по объемам производства подвижных кранов. Треть всех колесных кранов, эксплуатирующихся по всему земному шару, сошли с конвейеров XCMG в Китае.

Краны XCMG неизменно демонстрируют успехи на международном рынке. XGC88000, крупнейший в мире гусеничный кран, разработанный компанией XCMG, в настоящий момент выполняет грузоподъемные операции на нефтеперерабатывающем предприятии в Омане. Блестящий дебют агрегата состоялся в ходе установки 1 926-тонной промывной колонны на объекте UNITE EOEG III в Саудовской Аравии в октябре 2019 года. 

"Компания XCMG не раз доказывала свой новаторский статус.  Выпуск 200 000 колесных кранов является результатом нашего тесного партнерства с поставщиками и дилерами, без которых наш прогресс и процветание были бы невозможными. Мы также хотим поблагодарить наших клиентов за их неизменное доверие и поддержку", - прокомментировал вице-президент XCMG Сунь Цзяньчжун (Sun Jianzhong).  

Качество и эффективность - ключевые аспекты новой линейки XCMG в 2020 году 

В 2016 году компания представила новую линейку G-series. При ее разработке особый акцент был сделан на интеллектуальные технологии, энергетическую экологичность и высокую производительность. В проектировании агрегатов этой линейки принимали участие ведущие исследователи XCMG из Европы, Северной Америки, Бразилии и Китая, взаимодействовавшие друг с другом посредством глобальной платформы управления данными о продуктах.

Среди 12 новых автокранов особого внимания заслуживают следующие семь моделей:

  • XCT80L6_1: пониженное на 12 процентов потребление топлива при 15-процентном повышении динамических характеристик;
  • XCT85: высочайший показатель эффективности составного элемента движения в отрасли с максимальной скоростью подъема грузов на уровне 145 м/мин.;
  • QY25K5_II: Способность преодолевать подъемы под углом до 40 процентов, максимальная скорость движения - 80 км/ч; простота в техническом обслуживании;
  • XCT8L4_1: Лучшие в своем классе показатели топливной эффективности со скоростью движения на уровне 90 км/ч - выше, чем у любых других автокранов аналогичной грузоподъемности;
  • XCT20L5_1: Принципиально новая динамическая платформа, оснащенная низкоскоростным двигателем с высоким крутящим моментом, способность преодолевать подъемы под углом до 45 градусов;
  • XCT12L4_1: инновационная золотистая трансмиссионная цель с показателями проходимости и низким потреблением масла, максимальный выброс стрелы - 31,5 м;
  • QY20K5C: инновационная одностреловая головка и компактная конструкция "хвоста" стрелы, обеспечивающая повышенную и стабильную грузоподъемность.

Посетите веб-сайт www.xcmg.com или страницы XCMG в Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1161473/XCMG_Wheeled_Crane_Rolls_off_Production_Line.jpg

Сопутствующие ссылки

www.xcmg.com

SOURCE XCMG

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С конвейера XCMG сошел 200-тысячный колесный кран

Информация предоставлена

XCMG

29 апр, 2020, 14:01 BST