С конвейера XCMG сошел 200-тысячный колесный кран

XCMG разработала первый в Китае 5-тонный автокран в 1963 году, а в 2000 году представила линейку K-series, открыв новую главу в независимых китайских НИОКР строительных кранов. Следуя золотому стандарту "надежности и современности", а также клиентоориентированной стратегии, компания на сегодняшний день занимает 2-е место в мире по объемам производства подвижных кранов. Треть всех колесных кранов, эксплуатирующихся по всему земному шару, сошли с конвейеров XCMG в Китае.

Краны XCMG неизменно демонстрируют успехи на международном рынке. XGC88000, крупнейший в мире гусеничный кран, разработанный компанией XCMG, в настоящий момент выполняет грузоподъемные операции на нефтеперерабатывающем предприятии в Омане. Блестящий дебют агрегата состоялся в ходе установки 1 926-тонной промывной колонны на объекте UNITE EOEG III в Саудовской Аравии в октябре 2019 года.

"Компания XCMG не раз доказывала свой новаторский статус. Выпуск 200 000 колесных кранов является результатом нашего тесного партнерства с поставщиками и дилерами, без которых наш прогресс и процветание были бы невозможными. Мы также хотим поблагодарить наших клиентов за их неизменное доверие и поддержку", - прокомментировал вице-президент XCMG Сунь Цзяньчжун (Sun Jianzhong).

Качество и эффективность - ключевые аспекты новой линейки XCMG в 2020 году

В 2016 году компания представила новую линейку G-series. При ее разработке особый акцент был сделан на интеллектуальные технологии, энергетическую экологичность и высокую производительность. В проектировании агрегатов этой линейки принимали участие ведущие исследователи XCMG из Европы, Северной Америки, Бразилии и Китая, взаимодействовавшие друг с другом посредством глобальной платформы управления данными о продуктах.

Среди 12 новых автокранов особого внимания заслуживают следующие семь моделей:

XCT80L6_1 : пониженное на 12 процентов потребление топлива при 15-процентном повышении динамических характеристик;

: пониженное на 12 процентов потребление топлива при 15-процентном повышении динамических характеристик; XCT85 : высочайший показатель эффективности составного элемента движения в отрасли с максимальной скоростью подъема грузов на уровне 145 м/мин.;

: высочайший показатель эффективности составного элемента движения в отрасли с максимальной скоростью подъема грузов на уровне 145 м/мин.; QY25K5_II : Способность преодолевать подъемы под углом до 40 процентов, максимальная скорость движения - 80 км/ч; простота в техническом обслуживании;

: Способность преодолевать подъемы под углом до 40 процентов, максимальная скорость движения - 80 км/ч; простота в техническом обслуживании; XCT8L4_1 : Лучшие в своем классе показатели топливной эффективности со скоростью движения на уровне 90 км/ч - выше, чем у любых других автокранов аналогичной грузоподъемности;

: Лучшие в своем классе показатели топливной эффективности со скоростью движения на уровне 90 км/ч - выше, чем у любых других автокранов аналогичной грузоподъемности; XCT20L5_1 : Принципиально новая динамическая платформа, оснащенная низкоскоростным двигателем с высоким крутящим моментом, способность преодолевать подъемы под углом до 45 градусов;

: Принципиально новая динамическая платформа, оснащенная низкоскоростным двигателем с высоким крутящим моментом, способность преодолевать подъемы под углом до 45 градусов; XCT12L4_1 : инновационная золотистая трансмиссионная цель с показателями проходимости и низким потреблением масла, максимальный выброс стрелы - 31,5 м;

: инновационная золотистая трансмиссионная цель с показателями проходимости и низким потреблением масла, максимальный выброс стрелы - 31,5 м; QY20K5C: инновационная одностреловая головка и компактная конструкция "хвоста" стрелы, обеспечивающая повышенную и стабильную грузоподъемность.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1161473/XCMG_Wheeled_Crane_Rolls_off_Production_Line.jpg

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