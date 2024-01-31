Saint-Charles International School расширяет образовательные программы Швейцарии

ПОРРАНТРЮИ, Швейцария, 31 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Во времена растущей глобальной неопределенности все большее число семей находится в поиске надежного и безопасного образования за рубежом для своих детей. Чтобы удовлетворить растущий спрос на безопасную и стабильную образовательную среду, Saint-Charles International School, престижная швейцарская частная школа-пансион с богатой историей, существующая с 1897 г., удваивает свои возможности по приему студентов из-за рубежа.

Saint-Charles International School Switzerland's historic grounds in the picturesque town of Porrentruy. Saint-Charles' modern amenities and new boarding rooms, as well as an insight into some of the extracurricular offerings.

Швейцария, хорошо известная своим нейтральным статусом, политической и экономической стабильностью, является одним из лучших вариантов для семей, которые хотят, чтобы их дети получали образование за рубежом. Расположенная в живописном городе Поррентрюи в кантоне Юра, Saint-Charles International School Switzerland предлагает современную, безопасную и благоприятную среду для роста и развития молодого поколения.

«Мы считаем, что во времена глобальной нестабильности инвестиции в образование в безопасной среде представляют огромную важность. Школа Saint-Charles, знаменитая своими высокими стандартами образования и гуманистическим подходом к организации обучения студентов, является уникальной возможностью для обучающихся и их родителей, которые ищут высококлассное образование и обучение в культурной среде», – отмечает Кармен Кохер, директор школы Saint-Charles International School.

Спрос со стороны иностранных студентов растет, поэтому школа приобрела дополнительные площади. Это позволит удвоить вместимость с 50 до 100 студентов на полном пансионе за следующие два года. Школа Saint-Charles принимает учеников с 10-летнего возраста и специализируется на мультиязычном обучении по разнообразным программам. Среди вариантов обучения есть программы на английском и китайском, а также на французском и немецком языках.

Национальный швейцарский диплом

Программа среднего образования «Международный бакалавриат» (International Baccalaureate Middle Years Program (MYP))

Дипломная программа «Международный бакалавриат» (International Baccalaureate Diploma Program (DP))

Более того, школа предоставляет увлекательные краткосрочные программы отдыха и развлечений, в которые входит целый ряд разнообразных активностей. Начиная с расположенного на территории школы плавательного бассейна до конного спорта и хоккея на льду, школа Saint-Charles может предложить уникальные программы активного отдыха для студентов.

«Наши инвестиции в расширение мощностей школы и образовательных предложений отражают твердую убежденность в светлом будущем и неуклонное стремление к предоставлению индивидуального подхода высокого уровня, чем и славится наше заведение. Делая акцент на внимании к каждому студенту, личностном росте, высоких стандартах образования, а также социальном и эмоциональном благополучии вкупе с классами небольшого размера, специальной поддержкой для выполнения домашних заданий и высоким уровнем владения различными языками, позволили нам удерживать средний балл по программе Международного бакалавриата (International Baccalaureate) на уровне 36. Это открывает двери нашим студентам в самые престижные университеты с высоким рейтингом по всему миру», – добавил Дидье Мембре (Didier Membrez), председатель Совета директоров.

Дополнительную информацию см.: https://www.saint-charles.ch/en/

Контакты со СМИ- Saint-Charles International School c/o Brand Affairs AG, +41 44 254 80 00, [email protected]

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