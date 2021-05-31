Санья получает серебро и две бронзы на IAI International Travel Awards
31 мая, 2021, 14:25 BST
Китайский морской курорт Санья выиграл серебро и две бронзы на IAI International Travel Awards
САНЬЯ (Китай), 31 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Санья, город-курорт на южной оконечности китайского острова Хайнань, получил серебро и две бронзы на церемонии вручения наград IAI Festival and Travel Awards, которая прошла в Пекине вечером 28 мая 2021 года. Рекламная кампания «Страна чудес Санья» (Wonderland Sanya), представленная Советом по развитию туризма Саньи, выиграла серебро в категории «Интеллектуальная собственность в культурном туризме» (Cultural Tourism IP). Кампания Sanya International Travel Destination — Integrated Marketing Communication и конференция TOP 50 Travellers Conference 2020, организованные Советом по развитию туризма и Qyer.com, завоевали две бронзовые медали в категории «Бренд-маркетинг» (Brand Marketing).
«Совет по развитию туризма использует инновационные методы для интеграции культуры и туризма в рамках своих программ по продвижению Саньи в качестве туристического направления, — отметил У Сяолинь (Wu Xiaolin), исполнительный заместитель директора Совета по развитию туризма Саньи, в своей речи во время выступления на церемонии. — Мы всегда рады предложениям по созданию новых продуктов или запуску рекламных кампаний на основе совместной маркетинговой модели. Развитие бренда города продолжится, а список причин, по которым туристы выбирают Санью в качестве места своего отдыха, будет расти: среди них не только финансовая выгода, но и комфортный уровень жизни, а также множество развлечений. Совет ведет поиск качественно новых проектов, разрабатывает новые туристические модели на основе самых строгих стандартов для успешного позиционирования Саньи в качестве популярного туристического направления как на внутреннем, так и на международном рынке. Наша цель — внести свой вклад в развитие Саньи как туристического центра мирового уровня наряду с созданием порта свободной торговли Хайнань».
После тщательного анализа предпочтений туристов и сегментации исходных рынков по результатам исследования местного туристического рынка в декабре 2020 года Совет по развитию туризма запустил рекламную кампанию «Страна чудес Санья». Кампания нацелена на основные группы потребителей в возрасте от 18 до 35 лет, охватывая наиболее актуальные для молодежи темы. «Страна чудес Санья» привлекает все больше и больше туристов из Китая, которые отказываются от зарубежных поездок из-за пандемии Covid-19. Совет по развитию туризма воспользовался туристическими ресурсами города, чтобы привлечь целевую молодежь, что, в свою очередь, помогло ускорить развитие рынка.
В области маркетинговых коммуникаций совет начал применять совместную маркетинговую модель, интегрируя продукты и медиаресурсы в зависимости от потребностей рынка. Особое внимание, с которым совет подходит к сбору данных, связанных с туризмом, а также преимущества новой политики субсидирования наряду с брендингом города и совместными маркетинговыми программами городских властей и бизнеса содействуют быстрому восстановлению экономики и помогают обеспечить устойчивый рост на туристическом рынке.
В дальнейшем Совет по развитию туризма планирует продвигать Санью как известный в мире морской курорт с теплым климатом, включив в дорожную карту следующие задачи:
- изучение и интеграция новых маркетинговых моделей, соответствующих тенденциям развития местного рынка;
- проведение инновационных офлайн-маркетинговых кампаний по продвижению туристического потенциала Саньи при поддержке специальной онлайн-платформы;
- разработка тем для продвижения города на разных целевых рынках, например в качестве направления для проведения свадеб, для медицинского и оздоровительного туризма, а также в качестве места для отдыха, где каждый член семьи, состоящей из нескольких поколений, найдет что-то себе по душе.
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1521427/Sanya_China_IAI_International_Travel_Awards_Ceremony.jpg
SOURCE Sanya Tourism Promotion Board
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