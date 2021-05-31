Санья получает серебро и две бронзы на IAI International Travel Awards

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Sanya Tourism Promotion Board

31 мая, 2021, 14:25 BST

Китайский морской курорт Санья выиграл серебро и две бронзы на IAI International Travel Awards

САНЬЯ (Китай), 31 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Санья, город-курорт на южной оконечности китайского острова Хайнань, получил серебро и две бронзы на церемонии вручения наград IAI Festival and Travel Awards, которая прошла в Пекине вечером 28 мая 2021 года. Рекламная кампания «Страна чудес Санья» (Wonderland Sanya), представленная Советом по развитию туризма Саньи, выиграла серебро в категории «Интеллектуальная собственность в культурном туризме» (Cultural Tourism IP). Кампания Sanya International Travel Destination — Integrated Marketing Communication и конференция TOP 50 Travellers Conference 2020, организованные Советом по развитию туризма и Qyer.com, завоевали две бронзовые медали в категории «Бренд-маркетинг» (Brand Marketing).

Sanya, China Takes Home One Silver and Two Bronzes at IAI International Travel Awards Ceremony
Sanya, China Takes Home One Silver and Two Bronzes at IAI International Travel Awards Ceremony

«Совет по развитию туризма использует инновационные методы для интеграции культуры и туризма в рамках своих программ по продвижению Саньи в качестве туристического направления, — отметил У Сяолинь (Wu Xiaolin), исполнительный заместитель директора Совета по развитию туризма Саньи, в своей речи во время выступления на церемонии. — Мы всегда рады предложениям по созданию новых продуктов или запуску рекламных кампаний на основе совместной маркетинговой модели. Развитие бренда города продолжится, а список причин, по которым туристы выбирают Санью в качестве места своего отдыха, будет расти: среди них не только финансовая выгода, но и комфортный уровень жизни, а также множество развлечений. Совет ведет поиск качественно новых проектов, разрабатывает новые туристические модели на основе самых строгих стандартов для успешного позиционирования Саньи в качестве популярного туристического направления как на внутреннем, так и на международном рынке. Наша цель — внести свой вклад в развитие Саньи как туристического центра мирового уровня наряду с созданием порта свободной торговли Хайнань».

После тщательного анализа предпочтений туристов и сегментации исходных рынков по результатам исследования местного туристического рынка в декабре 2020 года Совет по развитию туризма запустил рекламную кампанию «Страна чудес Санья». Кампания нацелена на основные группы потребителей в возрасте от 18 до 35 лет, охватывая наиболее актуальные для молодежи темы. «Страна чудес Санья» привлекает все больше и больше туристов из Китая, которые отказываются от зарубежных поездок из-за пандемии Covid-19. Совет по развитию туризма воспользовался туристическими ресурсами города, чтобы привлечь целевую молодежь, что, в свою очередь, помогло ускорить развитие рынка.

В области маркетинговых коммуникаций совет начал применять совместную маркетинговую модель, интегрируя продукты и медиаресурсы в зависимости от потребностей рынка. Особое внимание, с которым совет подходит к сбору данных, связанных с туризмом, а также преимущества новой политики субсидирования наряду с брендингом города и совместными маркетинговыми программами городских властей и бизнеса содействуют быстрому восстановлению экономики и помогают обеспечить устойчивый рост на туристическом рынке.

В дальнейшем Совет по развитию туризма планирует продвигать Санью как известный в мире морской курорт с теплым климатом, включив в дорожную карту следующие задачи:

  • изучение и интеграция новых маркетинговых моделей, соответствующих тенденциям развития местного рынка;
  • проведение инновационных офлайн-маркетинговых кампаний по продвижению туристического потенциала Саньи при поддержке специальной онлайн-платформы;
  • разработка тем для продвижения города на разных целевых рынках, например в качестве направления для проведения свадеб, для медицинского и оздоровительного туризма, а также в качестве места для отдыха, где каждый член семьи, состоящей из нескольких поколений, найдет что-то себе по душе.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1521427/Sanya_China_IAI_International_Travel_Awards_Ceremony.jpg 

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board

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