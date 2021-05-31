Санья получает серебро и две бронзы на IAI International Travel Awards

«Совет по развитию туризма использует инновационные методы для интеграции культуры и туризма в рамках своих программ по продвижению Саньи в качестве туристического направления, — отметил У Сяолинь (Wu Xiaolin), исполнительный заместитель директора Совета по развитию туризма Саньи, в своей речи во время выступления на церемонии. — Мы всегда рады предложениям по созданию новых продуктов или запуску рекламных кампаний на основе совместной маркетинговой модели. Развитие бренда города продолжится, а список причин, по которым туристы выбирают Санью в качестве места своего отдыха, будет расти: среди них не только финансовая выгода, но и комфортный уровень жизни, а также множество развлечений. Совет ведет поиск качественно новых проектов, разрабатывает новые туристические модели на основе самых строгих стандартов для успешного позиционирования Саньи в качестве популярного туристического направления как на внутреннем, так и на международном рынке. Наша цель — внести свой вклад в развитие Саньи как туристического центра мирового уровня наряду с созданием порта свободной торговли Хайнань».

После тщательного анализа предпочтений туристов и сегментации исходных рынков по результатам исследования местного туристического рынка в декабре 2020 года Совет по развитию туризма запустил рекламную кампанию «Страна чудес Санья». Кампания нацелена на основные группы потребителей в возрасте от 18 до 35 лет, охватывая наиболее актуальные для молодежи темы. «Страна чудес Санья» привлекает все больше и больше туристов из Китая, которые отказываются от зарубежных поездок из-за пандемии Covid-19. Совет по развитию туризма воспользовался туристическими ресурсами города, чтобы привлечь целевую молодежь, что, в свою очередь, помогло ускорить развитие рынка.

В области маркетинговых коммуникаций совет начал применять совместную маркетинговую модель, интегрируя продукты и медиаресурсы в зависимости от потребностей рынка. Особое внимание, с которым совет подходит к сбору данных, связанных с туризмом, а также преимущества новой политики субсидирования наряду с брендингом города и совместными маркетинговыми программами городских властей и бизнеса содействуют быстрому восстановлению экономики и помогают обеспечить устойчивый рост на туристическом рынке.

В дальнейшем Совет по развитию туризма планирует продвигать Санью как известный в мире морской курорт с теплым климатом, включив в дорожную карту следующие задачи:

изучение и интеграция новых маркетинговых моделей, соответствующих тенденциям развития местного рынка;

проведение инновационных офлайн-маркетинговых кампаний по продвижению туристического потенциала Саньи при поддержке специальной онлайн-платформы;

разработка тем для продвижения города на разных целевых рынках, например в качестве направления для проведения свадеб, для медицинского и оздоровительного туризма, а также в качестве места для отдыха, где каждый член семьи, состоящей из нескольких поколений, найдет что-то себе по душе.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1521427/Sanya_China_IAI_International_Travel_Awards_Ceremony.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board