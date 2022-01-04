Санья станет мировым туристическим центром в 2022 году

Совет по развитию туризма Саньи был учрежден в 2020 году. С тех пор он занят расширением местных туристических возможностей и внедрением инноваций для привлечения посетителей на остров. В прошлом году Совет воспользовался преимуществами строительства порта свободной торговли Хайнань, сосредоточил свое внимание на новых тенденциях в туристическом секторе, запустил брендинг туристических достопримечательностей Саньи и активизировал усилия для содействия развитию городской экономики и привлечения большего количества туристов.

Теплый климат, невероятные пейзажи и множество достопримечательностей превращают Санью в идеальное место для работы, путешествий и развлечений. В 2021 году Совет по развитию туризма Саньи сконцентрировался на создании туристических возможностей и точек притяжения для различных категорий путешественников под слоганом «Санья — страна чудес» (Wonderland Sanya). Концепция Wonderland Sanya предусматривает обновление имиджа города для его популяризации среди молодежи в пяти направлениях: еда, фотография, культура, мероприятия на свежем воздухе и роскошный уровень гостеприимства.

Помимо обновления имиджа был проведен ряд мероприятий на тему Wonderland Sanya, которые привлекли множество туристов в 2021 году: Неделя моды на острове Хайнань, конкурс по выбору амбассадора порта свободной торговли Хайнань, Международный фестиваль дайвинга, Sanya x Game for Peace, а также образовательный форум для детей и родителей. Кроме того, Совет провел мероприятия по рекламе свадебных и семейных путешествий, ночных туров и киберспортивного туризма. В 2022 году запланированы новые проекты для привлечения иностранных туристов в Санью. Эти события будут интересны и тем, кто уже побывал в городе.

Совет и городские предприятия вместе занимались дизайном, разработкой и продвижением продуктов для путешественников. Появились туристические, гастрономические, культурные карты и путеводители, призванные расширить кругозор туристов и помочь им открыть для себя все возможности Саньи. В планах на 2022 год — туристическое приложение Sanya, которое поможет иностранным туристам подготовиться к поездке и ни о чем не беспокоиться во время их визита.

Кроме того, в прошлом году Совет организовал несколько торговых мероприятий в крупных городах Китая, во время которых особое внимание было уделено интерактивным видам деятельности с целью повышения уровня вовлеченности. Отдел маркетинговых исследований и консалтинга при Совете приступил к моделированию данных для туристических компаний. Полученные результаты помогут бизнесу при разработке маркетинговых стратегий и прогнозов. Планируется продолжить подобную деятельность в 2022 году. Совет по развитию туризма Саньи ищет новые возможности, которые удовлетворят и туристических операторов, и гостей города.

Помимо этого, в новом году Совет собирается превратить Санью в международный транзитный пункт, поскольку власти впервые предоставили Хайнаню седьмую «свободу воздуха». Туристы смогут прилететь в Пекин или Шанхай и вылететь из Саньи — так у них появится лишний повод добавить остров Хайнань в свой маршрут.

В 2022 году Совет по развитию туризма Саньи собирается превратить город в мировой туристический центр. Санья станет привлекательным международным туристическим направлением благодаря прогрессу, достигнутому за последние два года, а также инновациям в местной сфере туризма.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1719380/image_1.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board