Санья станет мировым туристическим центром в 2022 году

04 янв, 2022, 16:46 GMT
САНЬЯ (Китай), 4 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Мир отпраздновал начало нового, 2022-го года. Совет по развитию туризма Саньи (STPB) призвал превратить город в самое популярное международное туристическое направление в 2022 году. Опираясь на достигнутые в 2021 году успехи, Совет продолжит развивать рынок въездного туризма и повышать популярность основных достопримечательностей Саньи. Целью чиновников является позиционирование острова Хайнань в качестве международного туристического направления премиум-класса.
Совет по развитию туризма Саньи был учрежден в 2020 году. С тех пор он занят расширением местных туристических возможностей и внедрением инноваций для привлечения посетителей на остров. В прошлом году Совет воспользовался преимуществами строительства порта свободной торговли Хайнань, сосредоточил свое внимание на новых тенденциях в туристическом секторе, запустил брендинг туристических достопримечательностей Саньи и активизировал усилия для содействия развитию городской экономики и привлечения большего количества туристов.
Теплый климат, невероятные пейзажи и множество достопримечательностей превращают Санью в идеальное место для работы, путешествий и развлечений. В 2021 году Совет по развитию туризма Саньи сконцентрировался на создании туристических возможностей и точек притяжения для различных категорий путешественников под слоганом «Санья — страна чудес» (Wonderland Sanya). Концепция Wonderland Sanya предусматривает обновление имиджа города для его популяризации среди молодежи в пяти направлениях: еда, фотография, культура, мероприятия на свежем воздухе и роскошный уровень гостеприимства.
Помимо обновления имиджа был проведен ряд мероприятий на тему Wonderland Sanya, которые привлекли множество туристов в 2021 году: Неделя моды на острове Хайнань, конкурс по выбору амбассадора порта свободной торговли Хайнань, Международный фестиваль дайвинга, Sanya x Game for Peace, а также образовательный форум для детей и родителей. Кроме того, Совет провел мероприятия по рекламе свадебных и семейных путешествий, ночных туров и киберспортивного туризма. В 2022 году запланированы новые проекты для привлечения иностранных туристов в Санью. Эти события будут интересны и тем, кто уже побывал в городе.
Совет и городские предприятия вместе занимались дизайном, разработкой и продвижением продуктов для путешественников. Появились туристические, гастрономические, культурные карты и путеводители, призванные расширить кругозор туристов и помочь им открыть для себя все возможности Саньи. В планах на 2022 год — туристическое приложение Sanya, которое поможет иностранным туристам подготовиться к поездке и ни о чем не беспокоиться во время их визита.
Кроме того, в прошлом году Совет организовал несколько торговых мероприятий в крупных городах Китая, во время которых особое внимание было уделено интерактивным видам деятельности с целью повышения уровня вовлеченности. Отдел маркетинговых исследований и консалтинга при Совете приступил к моделированию данных для туристических компаний. Полученные результаты помогут бизнесу при разработке маркетинговых стратегий и прогнозов. Планируется продолжить подобную деятельность в 2022 году. Совет по развитию туризма Саньи ищет новые возможности, которые удовлетворят и туристических операторов, и гостей города.
Помимо этого, в новом году Совет собирается превратить Санью в международный транзитный пункт, поскольку власти впервые предоставили Хайнаню седьмую «свободу воздуха». Туристы смогут прилететь в Пекин или Шанхай и вылететь из Саньи — так у них появится лишний повод добавить остров Хайнань в свой маршрут.
В 2022 году Совет по развитию туризма Саньи собирается превратить город в мировой туристический центр. Санья станет привлекательным международным туристическим направлением благодаря прогрессу, достигнутому за последние два года, а также инновациям в местной сфере туризма.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1719380/image_1.jpg
SOURCE Sanya Tourism Promotion Board
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