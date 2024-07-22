Sanya EDITION выходит на рынок размещения семей со средой для отдыха нового поколения

Недавно начавшая работу программа «Летний лагерь» в отеле Sanya EDITION предлагает увлекательные мероприятия для детей в возрасте от 3 до 12 лет, включая семинары, занятия спортом и мероприятия на тему тропических островов. Эта программа, разработанная для обеспечения целостного отдыха всей семьи, предоставляет решение по уходу за детьми «без помощи рук», позволяя родителям наслаждаться досугом, таким как спа-процедуры, изысканные рестораны или отдых у бассейна, в то время как их дети участвуют в увлекательных приключениях в Playland под присмотром.

Эта инициатива направлена на решение распространенной проблемы отдыха, заключающейся в балансе развлечений для родителей и детей. Эдвард Юань (Edward Yuan), генеральный директор отеля Sanya EDITION, подчеркивает: «EDITION — это бренд стиля жизни, поэтому мы стремимся создать среду для отдыха нового поколения, в которой никому не нужно жертвовать собственным весельем. Наша цель в рамках программы "Летний лагерь" — обеспечить родителям и детям приятные и полноценные впечатления, а наш широкий ассортимент гостиничных продуктов, услуг и удобств разработан, чтобы сделать это возможным».

Надежно опирающийся на сильное чувство изысканного, неподвластного времени дизайна и стиля, присущее бренду EDITION, отель Sanya EDITION — первый отель EDITION в Азиатско-Тихоокеанском регионе — органично сочетает тропическую красоту Хайнаня с современной элегантностью и роскошью. Гости могут насладиться изысканными удобствами, такими как отдых в спа-салоне, авторские коктейли в баре The Sky Bar, ужин в высококлассных ресторанах, таких как The Jade Egret, Barbacoa и Xianhai, или насладиться яркой атмосферой пляжного клуба.

Недавно обновленный океанский бассейн дарит безмятежную и роскошную обстановку для плавания и отдыха. Гости также могут заняться водными видами спорта на принадлежащем курорту частном океанском пространстве площадью 20 000 м². Сообщество эстетичного стиля жизни (Lifestyle Aesthetics Community, LAC) повышает уровень обслуживания гостей за счет арт-центра, кофейни, книжного магазина и модных бутиков, предлагая сочетание культуры, релаксации и стиля, которое очаровывает и вдохновляет.

Пляжный клуб в отеле Sanya EDITION, придающий ему дополнительную привлекательность, недавно был частично оформлен фирмой Dior с потрясающим временным пространством Dioriviera 2024. В декоре представлены шезлонги с обивкой туаль-де-жуи, зонтики, подушки и пляжные беседки, создающие шикарную и утонченную атмосферу. Это слияние, наряду со многими другими подобными совместными проектами, подчеркивает стремление отеля Sanya EDITION предлагать гостям непревзойденную роскошь и стиль жизни, укрепляя свою репутацию туристического направления премиум-класса для законодателей моды.

Курорт Санья использует широкие возможности безвизовой политики по отношению к 59 странам, повышая свою привлекательность в качестве международного центра туризма. Эта политика в сочетании с уникальными предложениями отеля Sanya EDITION делает курорт Санья идеальным местом для международных путешественников. Этим летом гости со всего мира смогут насладиться непревзойденным гостеприимством и роскошными условиями отеля Sanya EDITION.

Дополнительную информацию об отеле Sanya EDITION смотрите на веб-сайте https://www.editionhotels.com/sanya/.

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Мэгги Хэ (Maggie He)

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О компании EDITION HOTELS

EDITION Hotels — это неожиданная и освежающая коллекция уникальных отелей с индивидуальным, ориентированным на клиента стилем, которые революционно меняют стандарты традиционной роскоши. Предлагая лучшие рестораны и развлечения, услуги и удобства «все под одной крышей», каждый отель EDITION уникален и отражает лучшие черты культурной и социальной среды своего региона и времени.

Каждый отель, обладающий собственной индивидуальностью, аутентичностью, оригинальностью и уникальным этосом, отражает современный дух и преобладающие тенденции своего региона. Хотя все отели выглядят совершенно по-разному, их объединяет эстетика бренда, которая заключается в подходе и отношении к современному стилю жизни, а не внешний вид. Отели EDITION отличает образ мысли и то, какие чувства они у вас вызывают, а не то, как они выглядят. Изысканные общественные пространства, отделка, дизайн и детали поддерживают впечатление, а не создают его.

Для рынка состоятельных гостей, знающих толк в культуре и качестве обслуживания, которому не уделено достаточно внимания, опыт и стиль жизни EDITION исследует беспрецедентное пересечение и идеальный баланс между со вкусом выполненным дизайном и инновациями, а также единообразным, отличным обслуживанием по всему миру. Компания EDITION в настоящее время управляет 20 отелями в Нью-Йорке и на Таймс-сквер, в Майами-Бич, Западном Голливуде, Тампе, Барселоне, Бодруме, Лондоне, Рейкьявике, Мадриде, Риме, Абу-Даби, Дубае, Санье (Китай), Шанхае, в районе Тораномоне в Токио, Сингапуре, на берегу Ривьера Майя в Канае, в Мексике, еще в районе Гинза в Токио и в Джидде, Саудовская Аравия.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2463391/The_Summer_Camp.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2463394/XIANHAI_Night_view.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2463392/PV___Ocean_Pool.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2463393/The_Dior_Pop_up.jpg