Sanya EDITION выходит на рынок размещения семей со средой для отдыха нового поколения

САНЬЯ, Китай, 22 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Роскошный отель Sanya EDITION, который находится в живописном прибрежном городе Санья в провинция Хайнань, Китай, с радостью объявляет о своей обновленной ориентации на переосмысление среды для отдыха. Гостей отеля Sanya EDITION, ориентированного на законодателей моды всех возрастов и стилей жизни, объединяют изысканные вкусы и жажда подлинных впечатлений. Взыскательные гости, будь то семьи, пары или одиночные путешественники, теперь могут воспользоваться новой программой «Летний лагерь» (Summer Camp), обновленным океанским бассейном и временным пространством Dior. Sanya EDITION продолжает устанавливать стандарты современной роскоши и инноваций.
Недавно начавшая работу программа «Летний лагерь» в отеле Sanya EDITION предлагает увлекательные мероприятия для детей в возрасте от 3 до 12 лет, включая семинары, занятия спортом и мероприятия на тему тропических островов. Эта программа, разработанная для обеспечения целостного отдыха всей семьи, предоставляет решение по уходу за детьми «без помощи рук», позволяя родителям наслаждаться досугом, таким как спа-процедуры, изысканные рестораны или отдых у бассейна, в то время как их дети участвуют в увлекательных приключениях в Playland под присмотром.
Эта инициатива направлена на решение распространенной проблемы отдыха, заключающейся в балансе развлечений для родителей и детей. Эдвард Юань (Edward Yuan), генеральный директор отеля Sanya EDITION, подчеркивает: «EDITION — это бренд стиля жизни, поэтому мы стремимся создать среду для отдыха нового поколения, в которой никому не нужно жертвовать собственным весельем. Наша цель в рамках программы "Летний лагерь" — обеспечить родителям и детям приятные и полноценные впечатления, а наш широкий ассортимент гостиничных продуктов, услуг и удобств разработан, чтобы сделать это возможным».
Надежно опирающийся на сильное чувство изысканного, неподвластного времени дизайна и стиля, присущее бренду EDITION, отель Sanya EDITION — первый отель EDITION в Азиатско-Тихоокеанском регионе — органично сочетает тропическую красоту Хайнаня с современной элегантностью и роскошью. Гости могут насладиться изысканными удобствами, такими как отдых в спа-салоне, авторские коктейли в баре The Sky Bar, ужин в высококлассных ресторанах, таких как The Jade Egret, Barbacoa и Xianhai, или насладиться яркой атмосферой пляжного клуба.
Недавно обновленный океанский бассейн дарит безмятежную и роскошную обстановку для плавания и отдыха. Гости также могут заняться водными видами спорта на принадлежащем курорту частном океанском пространстве площадью 20 000 м². Сообщество эстетичного стиля жизни (Lifestyle Aesthetics Community, LAC) повышает уровень обслуживания гостей за счет арт-центра, кофейни, книжного магазина и модных бутиков, предлагая сочетание культуры, релаксации и стиля, которое очаровывает и вдохновляет.
Пляжный клуб в отеле Sanya EDITION, придающий ему дополнительную привлекательность, недавно был частично оформлен фирмой Dior с потрясающим временным пространством Dioriviera 2024. В декоре представлены шезлонги с обивкой туаль-де-жуи, зонтики, подушки и пляжные беседки, создающие шикарную и утонченную атмосферу. Это слияние, наряду со многими другими подобными совместными проектами, подчеркивает стремление отеля Sanya EDITION предлагать гостям непревзойденную роскошь и стиль жизни, укрепляя свою репутацию туристического направления премиум-класса для законодателей моды.
Курорт Санья использует широкие возможности безвизовой политики по отношению к 59 странам, повышая свою привлекательность в качестве международного центра туризма. Эта политика в сочетании с уникальными предложениями отеля Sanya EDITION делает курорт Санья идеальным местом для международных путешественников. Этим летом гости со всего мира смогут насладиться непревзойденным гостеприимством и роскошными условиями отеля Sanya EDITION.
EDITION Hotels — это неожиданная и освежающая коллекция уникальных отелей с индивидуальным, ориентированным на клиента стилем, которые революционно меняют стандарты традиционной роскоши. Предлагая лучшие рестораны и развлечения, услуги и удобства «все под одной крышей», каждый отель EDITION уникален и отражает лучшие черты культурной и социальной среды своего региона и времени.
Каждый отель, обладающий собственной индивидуальностью, аутентичностью, оригинальностью и уникальным этосом, отражает современный дух и преобладающие тенденции своего региона. Хотя все отели выглядят совершенно по-разному, их объединяет эстетика бренда, которая заключается в подходе и отношении к современному стилю жизни, а не внешний вид. Отели EDITION отличает образ мысли и то, какие чувства они у вас вызывают, а не то, как они выглядят. Изысканные общественные пространства, отделка, дизайн и детали поддерживают впечатление, а не создают его.
Для рынка состоятельных гостей, знающих толк в культуре и качестве обслуживания, которому не уделено достаточно внимания, опыт и стиль жизни EDITION исследует беспрецедентное пересечение и идеальный баланс между со вкусом выполненным дизайном и инновациями, а также единообразным, отличным обслуживанием по всему миру. Компания EDITION в настоящее время управляет 20 отелями в Нью-Йорке и на Таймс-сквер, в Майами-Бич, Западном Голливуде, Тампе, Барселоне, Бодруме, Лондоне, Рейкьявике, Мадриде, Риме, Абу-Даби, Дубае, Санье (Китай), Шанхае, в районе Тораномоне в Токио, Сингапуре, на берегу Ривьера Майя в Канае, в Мексике, еще в районе Гинза в Токио и в Джидде, Саудовская Аравия.
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