Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa готовится к ослепительному празднованию Нового года

САНЬЯ, Китай, 27 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Накануне Нового года курорт Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa собирается устроить двойной праздник чувств — вкуса и красоты — на своей лужайке у моря. Вечером 31 декабря вас ждет роскошный новогодний шведский стол с множеством деликатесов, из даров моря и других продуктов, включая нарезку из свежего тунца, подачу омаров и неограниченные напитки премиум-класса — каждый кусочек порадует вкусовые рецепторы. В сопровождении мелодичных композиций в исполнении живой группы, чередующихся с захватывающими выступлениями и несколькими раундами захватывающих розыгрышей призов, радостная атмосфера будет продолжать нарастать.

New Year's Eve Activities

После ужина гостей ждет «Ночь Chandon • Новогодняя праздничная ночь» в салоне The Lounge. Под хлопки пробок игристого Chandon и яркие коктейли веселая латиноамериканская группа обеспечит публике праздничную атмосферу, наполненную церемонией. Когда часы ударят полночь, организованное курортом впечатляющее шоу фейерверков осветит небо залива Ялонг, на который открывается захватывающий вид с террасы, где радость и предвкушение устремятся ввысь вместе со взрывающейся пиротехникой.

Этот новогодний гала-концерт на курорте Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa — не просто праздник и отдых, но и момент для душевного обновления и надежд на будущее. Здесь усталость пропадает под звуки музыки и смеха, уступая место наступающему многообещающему новому году.

Новогодний ужин на лужайке у моря обещает незабываемое застолье по цене 988 юаней с человека или 1888 юаней за пакет (для двух взрослых и двух детей в возрасте до семи лет).

Тематическая вечеринка «Ночь Chandon» предлагает скидку 20 % на напитки Chandon.

Бронируйте по телефону +86 13876799976 или +86-898-88568888

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