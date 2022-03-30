Саудовский министр охраны окружающей среды объявил победителя экологического конкурса

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Tanmiah

30 мар, 2022, 13:32 BST

Министр охраны окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии объявил победителя конкурса устойчивого развития, проводимого компанией Tanmiah Food Group 

Компания Polymeron получила приз за вклад в устойчивое развитие в размере 1 млн долларов США в номинации Sustainability Branch в рамках конкурса Omnipreneurship Awards 

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 30 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Его Превосходительство Абдул-Рахман бин Абдул-Мохсен аль-Фадли (Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley) объявил победителя в номинации Sustainability Branch (приз за устойчивое развитие) конкурса Omnipreneurship Awards, проводимого компанией Tanmiah Food Company (TFC).

Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch. Under the patronage of His Excellency the Minister of Environment, Water and Agriculture, Eng. Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadley, Tanmiah Food Company, PLC (TFC) announced the winner of Omniprenuership Award-Sustainability Branch.

Гран-при на сумму 1 миллион долларов США в 2020 году получила компания Polymeron, создавшая инновационное решение для переработки биоотходов птицеводства в возобновляемое и ценное сырье. Она разработала технологию производства экологически чистого биоразлагаемого композитного материала из биоугля. Этот инновационный материал позволит решить проблему загрязнения окружающей среды пластиком и отходами птицеводства, улучшит качество почвы и поможет компании TFC снизить объем выброса углерода. Polymeron — один из стартапов программы «Такадам»‎, бизнес-акселератора Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (King Abdullah University for Science and Technology, KAUST).

Основной задачей конкурса был поиск решения, которое позволило бы перерабатывать отходы птицеводства экономически эффективным и рентабельным способом и положительно сказалось бы на корпорации TFC, окружающей среде в Королевстве Саудовская Аравия и, в конечном итоге, на глобальной экосистеме. Грандиозный конкурс привлек около 93 участников со всего мира. Отбор для участия в конкурсе прошли еще четыре организации: Insectum из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST), Proteinea из Египта и США, Greenfield из Южной Кореи и Шанхайский Университет транспорта (SJTU) из Китая.

Генеральный директор TFC Зульфикар Хамадани (Zulfiqar Hamadani) заявил по этому поводу следующее: «Мы хотели бы поздравить компанию Polymeron с победой в этом конкурсе: это победа не только для нее, но и для нашего общества и всей планеты. Мы гордимся тем, что компания TFC играет свою роль в движении Королевства по пути инноваций для защиты окружающей среды при производстве и сбыте продукции птицеводства».

Ахмед Осилан (Ahmed Osilan), член Исполнительного совета и управляющий директор публичной акционерной компании Tanmiah Food Company, владельца бренда Tanmiah, добавил: «Компания Tanmiah является одним из ведущих игроков птицеводческой отрасли Королевства и поставляет клиентам высококачественную продукцию благодаря своей уникальной производственной модели, основанной на Стратегии развития Королевства до 2030 года и экологической инициативе Green Saudi Initiative. Национальные инициативы компании направлены на решение растущих экологических проблем, стоящих перед Королевством, таких как сохранение растительного покрова, борьба с опустыниванием и достижение углеродной нейтральности. Кроме того, для достижения целей устойчивого развития сельского хозяйства в Королевстве Саудовская Аравия компания Tanmiah выступила с инициативой «Миллион деревьев», а также создала конкурс Omnipreneurship Awards с призовым фондом в 1 миллион долларов. Мы высоко ценим поддержку министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства при проведении этого конкурса».

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1775122/Video_1.mp4 
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1775131/Video_2.mp4 
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=jCtJD7uvXPQ 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1775118/Image_1.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1775119/Image_2.jpg

 

SOURCE Tanmiah

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