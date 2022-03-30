Саудовский министр охраны окружающей среды объявил победителя экологического конкурса

Гран-при на сумму 1 миллион долларов США в 2020 году получила компания Polymeron, создавшая инновационное решение для переработки биоотходов птицеводства в возобновляемое и ценное сырье. Она разработала технологию производства экологически чистого биоразлагаемого композитного материала из биоугля. Этот инновационный материал позволит решить проблему загрязнения окружающей среды пластиком и отходами птицеводства, улучшит качество почвы и поможет компании TFC снизить объем выброса углерода. Polymeron — один из стартапов программы «Такадам»‎, бизнес-акселератора Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (King Abdullah University for Science and Technology, KAUST).

Основной задачей конкурса был поиск решения, которое позволило бы перерабатывать отходы птицеводства экономически эффективным и рентабельным способом и положительно сказалось бы на корпорации TFC, окружающей среде в Королевстве Саудовская Аравия и, в конечном итоге, на глобальной экосистеме. Грандиозный конкурс привлек около 93 участников со всего мира. Отбор для участия в конкурсе прошли еще четыре организации: Insectum из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST), Proteinea из Египта и США, Greenfield из Южной Кореи и Шанхайский Университет транспорта (SJTU) из Китая.

Генеральный директор TFC Зульфикар Хамадани (Zulfiqar Hamadani) заявил по этому поводу следующее: «Мы хотели бы поздравить компанию Polymeron с победой в этом конкурсе: это победа не только для нее, но и для нашего общества и всей планеты. Мы гордимся тем, что компания TFC играет свою роль в движении Королевства по пути инноваций для защиты окружающей среды при производстве и сбыте продукции птицеводства».

Ахмед Осилан (Ahmed Osilan), член Исполнительного совета и управляющий директор публичной акционерной компании Tanmiah Food Company, владельца бренда Tanmiah, добавил: «Компания Tanmiah является одним из ведущих игроков птицеводческой отрасли Королевства и поставляет клиентам высококачественную продукцию благодаря своей уникальной производственной модели, основанной на Стратегии развития Королевства до 2030 года и экологической инициативе Green Saudi Initiative. Национальные инициативы компании направлены на решение растущих экологических проблем, стоящих перед Королевством, таких как сохранение растительного покрова, борьба с опустыниванием и достижение углеродной нейтральности. Кроме того, для достижения целей устойчивого развития сельского хозяйства в Королевстве Саудовская Аравия компания Tanmiah выступила с инициативой «Миллион деревьев», а также создала конкурс Omnipreneurship Awards с призовым фондом в 1 миллион долларов. Мы высоко ценим поддержку министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства при проведении этого конкурса».

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1775122/Video_1.mp4

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Видео — https://www.youtube.com/watch?v=jCtJD7uvXPQ

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1775118/Image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1775119/Image_2.jpg

SOURCE Tanmiah