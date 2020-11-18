SDLG представит серию новейших продуктов на выставке bauma CHINA 2020

В частности, компания SDLG представит свою серию H колесных погрузчиков нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками для удовлетворения растущего спроса на рынке. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с различными моделями экскаваторов, включая мини-экскаваторы, компактные экскаваторы, а также экскаваторы средних и больших размеров с разнообразным функционалом. В сегменте дорожно-строительной техники компания продемонстрирует еще две новые модели асфальтоукладчиков и автогрейдеры максимальных размеров, повышающие ее адаптируемость к различным строительным площадкам. В то же время ее экскаватор-погрузчик предлагается в нескольких комплектациях.

Помимо этого, компания SDLG организует ряд церемоний, включая виртуальную церемонию подписания соглашений с зарубежными партнерами (например, заказ на поставку 1000 единиц оборудования из России и партнерское соглашение о предоставлении продукции для открытой разработки месторождений с ключевыми клиентами в Казахстане в первый день выставки bauma CHINA 2020).

Для усиления впечатлений посетителей выставки компания SDLG будет вести прямые трансляции со своего стенда на весь мир, а также организует виртуальный демонстрационный зал и взаимодействие с аудиторией как в цифровой среде, так и непосредственно на выставочной площадке. И самое главное, не следует забывать о долгожданном суперпризе — реальной машине, которая будет представлена зрителям прямой трансляции в День благодарения!

Компания SDLG, входящая в состав Volvo Group, заработала себе имя благодаря надежной продукции и услугам, предоставляемым ее покупателям и клиентам по всему миру. На выставке bauma CHINA 2020 компания SDLG будет представлена на большом совместном стенде B54 и C50, где она будет рада приветствовать посетителей со всего мира.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1336780/SDLG_Conmart_Image1.jpg

SOURCE SDLG / CONMART