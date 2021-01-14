Секретариат ШОС и TSCA совместно проводят презентацию по построению «Национального дата-центра»

В презентации приняли участие государства-члены ШОС, государства-наблюдатели, государства-партнеры, послы, дипломатические представители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Лиги арабских государств (ЛАГ), а также известные китайские предприниматели.

Генеральный секретарь ШОС господин Норов во время своей речи заявил, что лидеры государств-членов ШОС прилагают совместные усилия для построения эффективного финансового механизма в рамках ШОС и способствуют продвижению инновационного экономического развития. В связи с этим, более детальное понимание работы компании «TCSA» и ее идей может помочь в достижении цели использования современных инновационных технологий для установления финансового сотрудничества.

Возлагаются большие надежды на то, что данная презентация сможет предоставить технологический план по улучшению цифрового управления каждой страны и усовершенствованию системы денежных данных Центральных банков, а также при помощи ряда макроэкономических инструментов цифрового управления поспособствовать строительству Национальных дата-центров разных стран для обеспечения социальной стабильности и экономического подъема.

Председатель правления компании алгоритмов и облачных технологий «TCSA» во время своей речи поблагодарил ШОС за оказанное признание, а также подробно представил компанию «TCSA».

«TCSA» – это создатель структуры по обработке и использованию крупного массива данных. Компания «TCSA» впервые разработала новую модель передачи, хранения, вычислений и использования в широком диапазоне измерений, .сказал Чжэн Чжицзюнь, добавив, что, выступая в роли центрального процессора национальной экономики, эта архитектура данных может значительно снизить затраты на обработку данных.

«TCSA» стремится к проведению всеобъемлющего сотрудничества по комплексной передаче технологий странам ШОС, чтобы служить на благо дальновидным и прогрессивным центральным правительствам, Центральным банкам, департаментам экономического развития и департаментам финансов, прилагать совместные усилия для улучшения цифровизации системы экономического управления, управленческого потенциала и создания более стабильного, процветающего, свободного и прогрессивного нового мира.

В настоящее время компания «TCSA» находится на стадии ведения переговоров с центральными правительствами и Центральными банками более чем 50 стран мира, 5 стран уже вошли в стадию подписания соглашений, а с 2 странами уже началось полномасштабное сотрудничество.

https://en.imsilkroad.com/p/318980.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1420417/1.jpg

Сопутствующие ссылки

https://en.imsilkroad.com



SOURCE Xinhua Silk Road