Семейная зона парка Ferrari World Abu Dhabi теперь открыта для публики

Комментируя открытие новой семейной зоны, генеральный директор Ferrari World Abu Dhabi Бианка Саммут (Bianca Sammut) отметила: "Мы с гордостью объявляем об официальном открытии семейной зоны парка Ferrari World Abu Dhabi и четырех уникальных миниатюрных аттракциона, вдохновленных нашими любимыми горками. Наконец-то мы сможем показать нашим юным гостям, что значит быть "большим ребенком" в нашем легендарном тематическом парке! Запуск этих аттракционов является главной вехой нашего 10-летнего пути и свидетельством нашей решимости неуклонно повышать качество обслуживания гостей парка Ferrari World Abu Dhabi".

Семейная зона включает в себя четыре совершенно новых аттракциона: "Formula Rossa Junior", "Speedway Race", "Flying Wings" и "Turbo Tower", каждый из которых рассчитан на юных гостей, любящих увлекательные приключения.

Вас ждет захватывающее приключение на борту "Formula Rossa Junior", где гости смогут ощутить энергию, эмоции и скорость Formula Rossa в миниатюре. Юные гости получат незабываемые впечатления на этом скоростном (45 км/ч), пропитанном духом Ferrari аттракционе, представляющим собой миниатюрную версию самых быстрых в мире американских горок.

Тем временем, "Speedway Race" — яркий двухместный гоночный автомобиль — приглашает в уникальное путешествие. Эта уменьшенная версия аттракциона "Junior GP" позволит гостях любого возраста испытать жажду скорости. "Speedway Race" — это по-настоящему уникальный визуальный опыт для всей семьи.

Аттракцион "Flying Wings" обязателен к посещению для юных гостей, которые мечтают по-крупному. На этой впечатляющей горке начинающие пилоты смогут выбирать направление полета и пронестить по всему парку. Юные гости смогут сами управлять движением планера и отправиться в захватывающее приключение по этой миниатюрной версии легендарного аттракциона "Flying Aces".

Тем, кто мечтает раздвинуть границы возможного, аттракцион "Turbo Tower" обещает показать потрясающие виды на тематический парк. Этот захватывающий аттракцион является младшей версией аттракциона "Turbo Track" и запускает начинающих водителей Ferrari в воздух, создавая эффект невесомости.

Нагуляв аппетит в семейной зоне, малыши смогут полакомиться блюдами из нового детского меню в кафе "Mamma Rossella". Фирменная итальянская кухня и богатство вкуса в маленьких порциях. Она безусловно удовлетворит даже самых требовательных гурманов. Например, миниатюрная пицца на дровах, крокеты из макарон с сыром, рыба с картофелем фри, а также традиционные спагетти Болоньезе.

Подробная информация представлена на сайте: www.ferrariworldabudhabi.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1096421/Ferrari_World_Turbo_Tower.jpg

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SOURCE Ferrari World