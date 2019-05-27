Sercomm и Altiostar продвигают внедрение малых сот и инноваций в сфере открытых сетей vRAN

Платформа Qualcomm® FSM™ Small Cell Platform с программным обеспечением vRAN использованы в ходе эксплуатационных испытаний сети Rakuten

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 27 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий производитель и поставщик телекоммуникационного оборудования, компания Sercomm (код TWSE: 5388) и Altiostar, пионер в сфере технологий открытых виртуализированных сетей RAN (open vRAN), сегодня сообщили о внедрении первых в мире виртуализированных малых сот, сочетающих преимущества оптимизированной конструкции устройств Sercomm с возможностями vRAN (виртуализированной сети радиодоступа) от Altiostar и использующих энергоэффективную многофункциональную платформу Qualcomm FSM Small Cell Platform. Виртуализированная малая сота была использована в ходе испытаний полностью виртуализированной, сквозной облачной сети Rakuten в пригороде Токио, запуск которой состоялся в феврале 2019 года.

Решения для открытых сетей vRAN предоставляют общую программную матрицу для малых и макросот, обеспечивая телекоммуникационным операторам возможность расширять интеллектуальный функционал, оптимизировать управление помехами, обеспечивать дуальное взаимодействие между сетями 4G и 5G, поддерживать автоматическую конфигурацию малых сот и оперативно адаптировать программное обеспечение под нужды различных сервисов при минимальных капитальных вложениях. Технология vRAN трансформирует традиционную архитектуру сетей радиодоступа путем виртуализации и централизованного управления беспроводными функциями в целях оптимизации параметров производительности и расходов. Для формирования гибкой, стабильной и масштабируемой беспроводной сети операторам необходимо максимально повышать эффективность существующих сетей, одновременно снижая операционные и капитальные затраты. Комбинированное решение с использованием Qualcomm FSM Small Cell Platform, распределенного блока (DU) Sercomm и инновационного виртуализированного программно-ориентированного централизованного блока (CU) Altiostar обеспечивает операторам возможность межоперабельности, масштабируемости и адаптируемости между сетями 4G и 5G.

Виртуализированная малая сота с разделением DU и CU представляет собой абсолютно революционное решение для мобильных сетей нового поколения. Благодаря высокой вычислительной способности CU в сочетании с возможностями совместной обработки и шэринга радиочастот, виртуализированная малая сота может динамично устанавливаться и использоваться там, где это требует сеть. Разработанный Sercomm распределенный блок виртуализированной малой соты характеризуется компактным форм-фактором (27,5 см х 20 см) и низким энергопотреблением. Сота на базе FSM9016 обеспечивает устойчивое, высокоскоростное широкополосное мобильное соединение с малым временем задержки. Решение создает по-настоящему универсальную облачную платформу, которая не только заметно повышает надежность, но и способствует созданию гетерогенных сетей.

Сочетая в себе преимущества сетевой архитектуры нового поколения и возможности виртуализированной малой соты, эта платформа ориентирована на удовлетворение потребностей телекоммуникационной отрасли, характеризуясь простотой установки, высокой производительностью, гибкостью и обеспечивая беспроблемный переход на стандарты 5G. Сценарии гибкого внедрения малой соты дают возможность сокращать расходы и ускорять вывод продуктов и сервисов на рынок, что в конечном итоге приводит к повышению показателей качества абонентского взаимодействия (QoE). Используя архитектуру vRAN для сети, коммерческий запуск которой запланирован на октябрь 2019 года, компания Rakuten станет первым в мире мобильным оператором, предоставляющим полностью виртуализированную сквозную облачную сеть, включающую малые и макросоты 4G и 5G.

«Sercomm направила значительные ресурсы НИОКР на разработку инновационных решений, позволяющих создавать телекоммуникационные сервисы нового поколения, - отметил главный технологический директор компании Бэн Линь (Ben Lin). - Мы рады сотрудничать с такими отраслевыми лидерами, как Rakuten, Qualcomm и Altiostar. Вместе мы продолжим путь технологических инноваций и обеспечим эволюцию сетей будущего».

«Инновационная открытая виртуализированная архитектура от Altiostar обеспечивает операторам беспроводных сетей возможность осуществлять застрахованные на будущее инвестиций в собственное развитие путем внедрения решения, способного удовлетворить потребности дня сегодняшнего и делающего инфраструктуру 5G реальностью дня завтрашнего, - прокомментировал исполнительный вице-президент Altiostar по вопросам стратегии и управления продукцией Тьерри Мопильи (Thierry Maupilé). - Это инновационное открытое решение дает операторам расширенную пропускную способность при меньшей совокупной себестоимости владения, обеспечивает возможность создания новых бизнес-моделей, ускоренной разработки новых сервисов и внедрения новой модели закупок для собственных сетей».

«При поддержке таких передовых технологических партнеров, как Sercomm, Qualcomm и Altiostar мы первыми в мире внедрили полностью виртуализированные малые соты в ходе испытаний нашей новой мобильной сети, - поделился главный технологический директор Rakuten Mobile, Inc. Тарик Амин (Tareq Amin). - Благодаря повышенной гибкости и расширенному функционалу, наши абоненты смогут воспользоваться всеми преимуществами революционной виртуализированной сети, а также радикального отказа от специализированного оборудования и традиционной инфраструктуры».

«Малые соты являются критически важными структурными элементами современных сотовых сетей, охватывающих стандарты 4G и 5G, - подчеркнул старший директор по вопросам управления производством Qualcomm Atheros, Inc. Пунит Сети (Puneet Sethi). - Гибкая архитектура сети Rakuten на базе малых сот, использующих платформу Qualcomm FSM Small Cell Platform для поддержки технологий 4G и 5G, позволяет компании предоставлять своим абонентам расширенный современный функционал с возможностью последующего внедрения телекоммуникационных решений следующих поколений. Мы рады сотрудничать с Altiostar, Sercomm и Rakuten в рамках этого проекта, используя наши специализированные платформы FSM для обеспечения стабильной производительности наряду с гибкостью и простотой развертывания».

О компании Sercomm Corporation

Sercomm Corporation (код TWSE: 5388) является ведущим мировым производителем телекоммуникационного и широкополосного терминального оборудования. Основанная в 1992 году компания специализируется на разработке встраиваемых решений, позволяющих сделать сетевые коммуникации простыми и доступными. Располагая полным спектром проектно-конструкторских возможностей на базе своего сверхсовременного производства, Sercomm предоставляет комплексный ассортимент широкополосных телекоммуникационных аппаратных решений, включая бытовые/корпоративные шлюзы, малые соты, а также продукты для Интернета вещей, являясь на сегодняшний день лидером данной отрасли. География деятельности компании со штаб-квартирой в тайваньском Тайбэе охватывает рынки Северной Америки, Европы и Азиатско-тихоокеанского региона. В число её клиентов входят ведущие мировые провайдеры, телекоммуникационные ОЕМ-подрядчики и системные интеграторы. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.sercomm.com .

О компании Altiostar

Altiostar предоставляет программное решение для создания виртуализированных сетей RAN, оптимизированных под стандарты 5G. Решение поддерживает открытые интерфейсы и отделяет аппаратное обеспечение от программного, позволяя создавать открытые мультивендорные сетей web-scale. Решение также поддерживает малые и макросоты, сценарии внутренней и наружной установки, обеспечивает управление помехами, агрегацию несущих частот и двойной прием, повышая эффективность сети, оптимизируя показатели качества взаимодействия с пользователями и одновременно предоставляя скорость, сравнимую с широкополосными каналами связи. Операторы получают возможность расширять интеллектуальный функционал своей инфраструктуры, быстро адаптироваться под различные сервисы и автоматизировать эксплуатационные процессы для оперативного масштабирования сети.

Для получения дополнительной информации посетите http://www.altiostar.com или следите за нашими новостями в Twitter (@altiostar).

О компании Rakuten

Rakuten, Inc. (код TSE: 4755) является мировым лидером в сфере Интернет-сервисов, предоставляющих расширенные возможности частным пользователям, бизнесу и обществу в целом. Предприятие, основанное в 1997 году в Токио в качестве торговой онлайн-площадки, за годы существования расширило сферу своей деятельности, охватив отрасли электронной коммерции, финансовых технологий, цифрового контента и коммуникаций. На сегодняшний день Rakuten обслуживает 1,2 млрд клиентов по всему земному шару. Rakuten Group располагает штатом из более чем 17 000 сотрудников и осуществляет свою деятельность в 30 странах и регионах мира. Для получения дополнительной информации посетите: https://global.rakuten.com/corp/ .

Qualcomm и FSM являются торговыми марками Qualcomm Incorporated, зарегистрированными в США и других странах мира.

Qualcomm FSM является продуктом компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних предприятий.

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SOURCE Sercomm Corporation