Sercomm представила первое в мире устройство с поддержкой Ethernet 2,5 Гб/с и верифицированной совместимостью DOCSIS 3.1

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 2 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Sercomm (код TWSE: 5388), ведущий производитель и поставщик телекоммуникационного оборудования, сегодня сообщила о выпуске первого в мире кабельного модема с верифицированной совместимостью (VFI) DOCSIS® 3.1 и возможностями Ethernet-соединения на скорости 2,5 Гб/с. Sercomm ES2251, кабельный модем DOCSIS 3.1 eMTA, получил сертификат верифицированной совместимости CableLabs® DOCSIS® 3.1 и PacketCable™ 1.5. Появление этого модема ознаменовало для Sercomm важную веху в разработке многогигабитных сервисов DOCSIS 3.1 с Ethernet 2,5 Гб/с, позволяющих кабельным операторам предоставлять услуги высококачественного, повсеместного широкополосного сетевого доступа на скорости до 2,5 Гб/с. Модем Sercomm ES2251 успешно прошел комплексные испытания на соответствие многочисленным спецификациям DOCSIS 3.1 и PacketCable 1.5, получив одобрение CableLabs на Certification Wave 126.

Распространение сервисов потоковой трансляции мультимедийного контента, игр в виртуальной реальности и других современных прикладных сценариев привело к непрерывному росту потребностей пользователей в высокой пропускной способности и малом времени задержки сетевого отклика. Передовая разработка ES2251 пополнила ассортимент кабельных модемов Sercomm. Новый модем способен помочь кабельным операторам во внедрении сервисов многогигабитного широкополосного Интернет-доступа. ES2251 обеспечивает возможность предоставления настоящих многогигабитных сервисов DOCSIS 3.1 частным абонентам и представителям МСБ. В число других характеристик ES2251 входят два голосовых порта, поддержка PacketCable 2.0, настраиваемое деление "высокого/низкого" диапазонов (5-45 МГц/5-204 МГц), спектр кабельной системы до 1,2 ГГц, клиент-приложение для тестирования скорости (iPerf3), TR-069 и SNMP (Упрощенный протокол сетевого управления).

"За последнее десятилетие широкое распространение получили мультимедийные приложения сверхвысокой четкости, работающие в режиме реального времени. И в этой связи операторы кабельных сетей сталкиваются с необходимостью удовлетворять требования пользователей к пропускной способности, скорости и времени задержки. Компания Sercomm выделяет значительные ресурсы НИОКР на разработку инновационных решений, предназначенных для телекоммуникационных сервисов нового поколения, - прокомментировал Дерек Элдер (Derek Elder), президент американского дочернего предприятия Sercomm Sercomm Technology. - Представляя первое в мире устройство, имеющее статус CableLabs Verified for Interoperability DOCSIS 3.1 и сетевые возможности Ethernet 2,5 Гб/с, наша компания подтверждает свои лидерские позиции на рынке кабельного клиентского оборудования. Модем Sercomm ES2251 не только предоставляет кабельным операторам гарантии совместимости, но и обеспечивает высокую производительность, а также превосходное соотношение "цены и качества".

О компании Sercomm Corporation

Sercomm Corporation (код TWSE: 5388) является ведущим мировым производителем телекоммуникационного и широкополосного терминального оборудования. Основанная в 1992 году компания специализируется на разработке встраиваемых решений, позволяющих сделать сетевые коммуникации простыми и доступными. Располагая полным спектром проектно-конструкторских возможностей на базе своего сверхсовременного производства, Sercomm предоставляет комплексный ассортимент широкополосных телекоммуникационных аппаратных решений, включая бытовые/корпоративные шлюзы, малые соты, а также продукты для Интернета вещей, являясь на сегодняшний день лидером отрасли. География деятельности компании со штаб-квартирой в тайваньском Тайбэе охватывает рынки Северной Америки, Европы и Азиатско-тихоокеанского региона. В число её клиентов входят ведущие мировые провайдеры, телекоммуникационные ОЕМ-подрядчики и системные интеграторы. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.sercomm.com .

CableLabs и DOCSIS являются торговыми марками Cable Television Laboratories, Inc.

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