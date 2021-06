Серия конференций 2021 Nanjing Tech Week пройдет в Нанкине в июне

НАНКИН (Китай), 5 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- С 21 по 25 июня 2021 года внимание всего мира будет вновь приковано к Нанкину. По сообщению Организационного комитета данного мероприятия, в Нанкине (Китай) пройдет серия конференций 2021 Nanjing Tech Week («Техно-неделя в Нанкине-2021») под тематическим названием "Urban Innovation under the New Development Pattern" («Урбанистические инновации в рамках новой модели развития»), где основное внимание будет уделено «новым этапам, новым идеям, новым моделям и новым путям» для создания продуманной, теплой и эффективной недели высоких технологий и всемерного стимулирования строительства инновационного города.

Первое мероприятие "Nanjing Tech Week" было проведено в 2019 году. Nanjing активно планирует интегрироваться в глобальную инновационную сеть и расширить международный «круг друзей». На протяжении всех этих мероприятий ("Innovative Nanjing, Unlimited Opportunities" («Инновационный Нанкин: неограниченные возможности») в 2019 году, "Unlimited Innovation Urban Innovation" («Понимание городских инноваций») в 2020 году и, наконец, "Urban Innovation under the New Development Pattern" («Урбанистические инновации в рамках новой модели развития») в текущем году) Нанкин приглашает весь мир к совместному поиску пути городских инноваций и вырисовыванию будущего.

Этот год является четвертым годом инновационного городского строительства в Нанкине. Неделя Nanjing Tech Week придала новый импульс строительству с мировым влиянием в Нанкине. Нанкин занял 4-е место в рейтинге китайских городов по инновационному потенциалу.

Характерной особенностью и изначальной целью очередной недели Nanjing Tech Week является расширение глобальных инновационных кругов. В этом году Нанкин сосредоточит свое внимание на сборе международных инновационных ресурсов и городском сотрудничестве в целях расширения международного влияния городских инноваций в Нанкине. Будет проведена серия городских форумов и мероприятий в формате "onsite + online", объединяющих Всемирный альянс городских инноваций T20 (T20 World City Innovation Alliance) и создающих обновленную, нанкинскую версию «давосского» форума инновационного развития за счет взаимодействия мира с новаторским движением и видения будущего, включая T20 International Urban Governance Forum, PNP China Innovation Ecological Conference, China Nanjing Week, Sino-French Innovation Development Conference. В рамках этой недели пройдут различные национальные мероприятия, организуемые ключевыми странами, в том числе Россией, Австралией, Великобританией, Японией, Францией, Израилем, Италией, Южной Кореей, Германией, Сингапуром. Будут проведены 100 тематических мероприятий, включая технологический саммит, саммит регионального сотрудничества, отраслевые стыковочные мероприятия. Она будет способствовать интеграции дельты реки Янцзы и осуществлению стратегии развития нанкинской агломерации, зоны свободной торговли, охватывающей нанкинские территории, зоны научно-технических инноваций Zidong и другие совместные направления инновационного регионального развития; Нанкин проведет серию конкурсов "China Gate Master" инновационного и предпринимательского профилей.

SOURCE The Organizing Committee of Nanjing Tech Week