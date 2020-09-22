Сетевое устройство хранения данных Infortrend с горизонтальным масштабированием поддерживает Copy Data Management для резервного копирования и архивации производственных данных

ТАЙБЭЙ, 22 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в отрасли поставщиком корпоративных систем хранения данных, предлагает сетевое хранилище с горизонтальным масштабированием EonStor CS (далее — «CS»), интегрированное с системой Copy Data Management (CDM) для ускорения и облегчения процессов резервного копирования и архивации больших объемов производственных данных предприятий в локальных средах.

CS представляет собой легко масштабируемую систему сетевого хранения данных с возможностями горизонтального и вертикального масштабирования в целях увеличения емкости и повышения готовности системы для обеспечения устойчивости функционирования предприятия. Поскольку в настоящее время корпоративные информационные технологии развиваются в соответствии с такими тенденциями, как программно-определяемый ЦОД, предприятиям чрезвычайно важно преодолевать доставшиеся в наследство из прошлого узкие места в ИТ-системах за счет использования хранилищ с простыми в применении программными средствами управления данными и резервного копирования значительных объемов корпоративных данных. Для удовлетворения этих потребностей CS теперь поддерживает программные средства CDM, включая CDM-платформу, предоставляемую компанией Rubrik, с целью облегчения процесса резервного копирования производственных данных предприятия в кластерную систему CS с горизонтальным масштабированием. При необходимости емкость CS может быть увеличена до 100 и более ПБ для архивации больших объемов данных, генерируемых различными корпоративными приложениями.

Предприятия могут настраивать частоту резервного копирования и без труда тиражировать данные в своей локальной среде. Все данные, т.е. целые виртуальные машины, приложения или единичный файл, доступны для предиктивного поиска, восстановления, анализа и тестирования/разработки. Для обеспечения сквозной безопасности данные шифруются на протяжении всего их жизненного цикла: как в движении, так и при хранении. Особая ценность для критически важных приложений состоит в том, что предприятия могут преодолевать аварийные ситуации или атаки программ-вымогателей путем восстановления данных из неизменяемых копий за считанные минуты.

«Благодаря тому что CS поддерживает Copy Data Management, предприятия могут в считанные минуты создавать резервные копии, архивировать и восстанавливать поврежденные документы и приложения. В результате значительно сокращаются накладные расходы на управление, а предприятия становятся более гибкими и располагают большим временем для реализации своих проектов», ― заявил старший директор компании по товарному планированию Франк Ли (Frank Lee).

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и изготовлением систем хранения производственных данных с 1993 года. Благодаря особому вниманию, которое компания уделяет разработке, тестированию и изготовлению оборудования своими собственными силами, система хранения Infortrend обеспечивает производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, удобные для пользователей средства обработки и передачи данных, персональную послепродажную поддержку и высочайшую потребительскую ценность. Более подробная информация представлена на сайте www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc.; другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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SOURCE Infortrend Technology, Inc.