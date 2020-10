Шаньдунская программа "Confucius Culture & Tourism Envoy" стимулирует международные процессы культурного и туристического обмена

ЦЗИНАНЬ (Китай), 14 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Департамент культуры и туризма провинции Шаньдун планирует привлечь к участию в программе "Confucius Culture & Tourism Envoy" («Посланник конфуцианской культуры и туризма») 20 тысяч человек из числа студентов, изучающих китайский язык, и любителей китайской культуры со всего мира в целях популяризации культурных и туристических брендов, включая "Make a Study Tour in Shandong" («Приезжай учиться в Шаньдун») и "Find China in Shandong" («Найди Китай в Шаньдуне»).

В целях реализации программы "Confucius Culture & Tourism Envoy" (далее — «Программа») Департамент культуры и туризма провинции Шаньдун распространял информацию о культурно-туристических ресурсах Шаньдуна путем подготовки и публикации заданий на чтение различных уровней для прохождения теста HSK (уровень 1) — раздел "Shandong" («Шаньдун»), составления тестовых блоков и системы тестирования для участников Программы, а также организации конкурса на уровень владения китайским языком для иностранных студентов под названием "Chinese Bridge" («Мост китайского языка»).

Совместно с языковым центром ChinesePlus Департамент культуры и туризма провинции Шаньдун пригласил десятки китайских экспертов по культуре и иностранных педагогов, специализирующихся на китайском языке, для составления раздела "Shandong" («Шаньдун») в рамках заданий на чтение для теста HSK (уровень 1) на шести языках, благодаря чему Шаньдун стал первой провинцией Китая, стимулирующей культурные и туристические связи на основе теста HSK на уровень владения китайским языком, а также появилась возможность связать между собой целевые группы изучающих китайский язык по всему миру.

Любители китайского языка со всего мира могут принять участие в этом мероприятии, зарегистрировавшись на официальном веб-сайте программы "Confucius Culture & Tourism Envoy", загрузив приложение "Confucius Culture & Tourism Envoy" или зарегистрировавшись на странице https://meetconfucius.sdta.com для непосредственного участия в онлайн-тестировании.

Благодаря обновленной форме тестирование в рамках Программы привлекло к себе большое внимание. Оно состоит из восьми зачетных этапов. Под руководством анимированного помощника Little Qilin экзаменующиеся должны проходить зачетные этапы, просматривая видеоролики с хитроумной анимацией и съемки с участием актеров.

Кроме того, проводятся информационные и рекламные мероприятия посредством крупнейшего в мире конкурса на уровень владения китайским языком под названием "Chinese Bridge" («Мост китайского языка»). По состоянию на октябрь 2020 года рекламные мероприятия проводились в 10 странах и регионах, включая Колумбию, Великобританию, Францию, Германию, Австралию, Японию, Малайзию, Филиппины, Казахстан и Таиланд. Эти мероприятия также популяризируются ведущими местными СМИ и посольствами этих стран в Китае.

В рамках Программы будут организованы различные культурные и туристические мероприятия, которые помогут «посланникам» бесплатно изучить онлайн-курс китайского языка по программе Great Wall Chinese, получить возможность участвовать в "Tour in Shandong for Experiencing the Chinese Language and Culture" («Экскурсия в Шаньдун для ознакомления с китайским языком и культурой») после окончания пандемии COVID-19, а также познать вкус культурного очарования «дружелюбного Шаньдуна».

