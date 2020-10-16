SHAREit становится самым быстрорастущим медиаресурсом в мире

Это достижение последовало за выдающимися показателями приложения SHAREit, зафиксированными в X издании рейтинга AppsFlyer Performance Index, согласно которому оно занимало 3-е и 5-е места по темпам роста в Юго-Восточной Азии и Индии соответственно. Рейтинг Performance Index, представляемый компанией AppsFlyer, является общепринятым индикатором состояния дел в сфере мобильной рекламы с момента его первой публикации в 2015 году. Этот рейтинг помогает участникам рынка приложений по всему миру оценивать сравнительную эффективность мобильных медиаресурсов. Таким образом, рост показателей приложения SHAREit наглядно демонстрирует его высочайшую практическую ценность для рекламодателей и подкрепляется уникальным ассортиментом продуктов, предлагаемых этим именитым поставщиком.

Комментируя это событие, партнер и вице-президент компании SHAREit Карам Мальхотра (Karam Malhotra) заявил: «Это существенное достижение для компании SHAREit. Мы рады тому, что получили такое признание со стороны AppsFlyer, и твердо убеждены в том, что это является свидетельством упорной работы, проделанной нами для превращения SHAREit в целостную контент-платформу, которой она является на сегодняшний день. Особое воодушевление вызывает то, что мы видим этот рост и признание несмотря на проблемы, с которыми столкнулся мир в 2020 году, и это еще больше побуждает нас сохранять свой позитивный настрой и стремление к совершенству в будущем».

Приложение SHAREit, клиентская база которого насчитывает свыше 1,8 млрд пользователей из примерно 200 стран, говорящих на 45 языках мира, является единственной в своем роде платформой, предоставляющей не только короткоформатный контент, но и широкий спектр игр внутри приложения, что делает его универсальным магазином для удовлетворения потребностей пользователей в цифровых развлечениях. Вместе с тем приложение SHAREit бесперебойно работает как в сетевом, так и в автономном режиме, обеспечивая маркетологам многочисленную и растущую аудиторию. Кроме того, SHAREit является первой экосистемой, взаимодействующей с Google Play в целях верификации, аутентификации и атрибуции каждого однорангового приложения, что обеспечивает компании устойчивые партнерские взаимоотношения со своими клиентами. Благодаря своему широкому географическому охвату и уникальной демографической структуре пользователей SHAREit предлагает рекламные возможности, помогающие различным брендам из таких областей, как игорный бизнес, интернет-торговля, финтех и др., достигать верхних строчек в соответствующих рейтингах.

О компании SHAREit:

SHAREit — транснациональная технологическая компания, предоставляющая своим пользователям эффективный функционал для поиска, потребления и распространения контента. По данным аналитической платформы AppAnnie, в 2019 году приложение SHAREit занимало 6-е место по числу загрузок в магазинах приложений Apple iOS и Google Play. Платформа SHAREit насчитывает 1,8 млрд пользователей по всему миру и свыше 500 млн ежемесячных активных пользователей (MAU), работающих на 45 языках.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1314018/3689512574_24330593729_SHAREit_No_1_Rank_Post_2.jpg

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