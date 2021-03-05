Шедевр Микеланджело в самом сердце Тосканы — Villa Mangiacane, родине вина Super Tuscan 

Новый руководитель винодельни компании Mangiacane Антонио Спурио (Antonio Spurio) учился у великого энолога Карло Феррини (Carlo Ferrini), с которым он сотрудничал последние 17 лет. Спурио отмечает, что «помимо выращивания винограда сорта Санджовезе и следования великолепным винодельческим традициям региона, это уникальное место поможет нам создать изумительное тосканское вино Super Tuscan из винограда Каберне Фран. Как место, так и выбранный сорт винограда, дают нам надежду на то, что виноград будет проходить естественный процесс винификации, и с идеальным виноградом нам не нужны никакие секретные приемы винного погреба».

Кроме того, Спурио добавил: «Переход к экологически чистому культивированию винограда имеет важнейшее значение. Мы хотим создать как можно более естественный баланс с природой, окружающей поместье».

Захватывающая история виллы Mangiacane восходит к концу 14 века. Вилла была построена семьей Макиавелли по проекту Микеланджело, знаменитого итальянского скульптора, художника и архитектора эпохи Высокого Возрождения. Микеланджело считается одним из величайших художников всех времен, и под покровительством великой семьи Медичи он создал некоторые из самых известных произведений искусства в истории.

Благодаря исторической значимости первоначального владельца и архитектора виллы с планами модернизации виллы можно ознакомиться в известной во всем мире галерее Уффици во Флоренции. Семья Макиавелли продала виллу в 1646 году известной аристократической семье Маццеи, которая в то время являлась первоклассным производителем вин и до сих пор остается в числе лучших виноделов мира.

В 2001 году это поместье было приобретено его нынешним собственником, который инвестировал в многомиллионный план реконструкции для восстановления бывшей роскоши виллы. Реставрация была завершена в 2007 году, и тогда же вилла открыла свои двери перед посетителями.

Нынешний владелец компании Глинн Коэн (Glynn Cohen), бизнесмен, филантроп и любитель искусства, известен своей поддержкой фонда The Friends of Florence, который, в частности, инициировал реконструкцию статуи Давида Микеланджело во Флоренции, подтверждением чему является табличка с упоминанием Mangiacane.

Г-н Коэн приветствовал этот шаг, отметив: «Мы незамедлительно приступим к переходу на экологически чистое земледелие. Это единственный способ оставить нашим детям лучшую землю, с богатой флорой и фауной и свободной от загрязнений».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1450026/Villa_Mangiacane.jpg

SOURCE Villa Mangiacane