Шэньчжэнь заключил контракты на реализацию инвестиционных проектов совокупной стоимостью в 560 млрд юаней

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 19 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- 18 декабря в южно-китайском городе Шэньчжэне состоялась Международная конференция по вопросам привлечения инвестиций-2019. Мероприятие проводилось под эгидой Народного правительства города при организационной поддержке таких компетентных учреждений, как Комитет по реформе и развитию г. Шэньчжэнь. В конференции приняли участие свыше 600 гостей, включая представителей иностранных дипломатических представительств в Китае, официальных лиц городов-побратимов Шэньчжэня, руководителей компаний из списка Fortune Global 500 и крупных многонациональных корпораций. Мероприятие такого масштаба дает стимул для развития стратегических инновационных отраслей в регионе и укрепляет позиции Шэньчжэня в аспекте формирования передовой, высококачественной и современной системы высокотехнологичной промышленности.

В ходе конференции состоялась презентация стратегий и политических программ, ориентированных на развитие промышленного сектора Шэньчжэня, а также было объявлено о расширении 30-километровой промышленной зоны вокруг города. Кроме того, в рамках мероприятия были подписаны соглашения о реализации 128 проектов общей стоимостью свыше 560 млрд юаней. С приветственными речами к участникам конференции обратилась заместитель секретаря Комитета КПК в пров. Гуандун и секретарь Шэньчжэньского городского комитета партии Ван Вэйчжун (Wang Weizhong), а также мэр города Чэнь Жугуй (Chen Rugui).

Согласно обнародованным стратегическим и политическим программам, власти Шэньчжэня намереваются в полной мере использовать возможности, открываемые развитием региона Большого залива Гуандуна, Гонконга, Макао и экспериментальной зоны социализма с китайской спецификой, а также наращивать усилия по реализации стратегии высококачественного роста с акцентом на инновациях. Для поддержки инновационных предприятий, научно-исследовательских учреждений и вузов была разработана универсальная система комплексной политической поддержки. С целью обеспечения городу будущих конкурентных преимуществ был представлен ряд новых мер промышленной политики в сфере биофармацевтики, интегральных микросхем, коммуникаций 5G, а также в других инновационных отраслях. Кроме того, власти Шэньчжэня планируют реализовать национальную программу развития инновационных промышленных кластеров стратегической важности путем создания ряда промышленных комплексов.

В рамках конференции состоялась и презентация стратегического плана индустриального развития города, частью которого является создание специальной 30-километровой промышленной зоны. Промышленный парк состоит из отдельных участков, расположенных в 36 районах городской агломерации, включая Футянь, Наньшань, Гуанмин, специальную зону сотрудничества Шэньчжэнь-Шивэй и другие районы, находящиеся в введении управленческого комитета. Предприятия, готовые участвовать в реализации плана будущего развития Шэньчжэня, получат достаточно пространства и возможностей для развития, а также благоприятный административный климат и мощную отраслевую поддержку.

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=354211

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=354221

SOURCE Development and Reform Commission of Shenzhen Municipality