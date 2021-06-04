Шэнь Юэюэ выступила с речью на церемонии открытия Форума народной дипломатии ШОС

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Global Times

04 июн, 2021, 03:46 BST

УХАНЬ, Китай, 4 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Форум народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества открылся в городе Ухань провинции Хубэй в центральной части Китая в четверг. Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ приняла участие в церемонии открытия, зачитала поздравительное письмо председателя КНР Си Цзиньпина и выступила с речью.

Photo of opening ceremony of SCO Forum on People-to-People Friendship, which was held in Wuhan on Thursday
Photo of opening ceremony of SCO Forum on People-to-People Friendship, which was held in Wuhan on Thursday

Как отметила Шэнь Юэюэ, то, что председатель Си Цзиньпин направил участникам форума специальное поздравительное письмо, непременно окажет содействие продолжительной передаче традиций добрососедства и дружбы между странами ШОС и сближению народов всех стран.

Шэнь Юэюэ подчеркнула, что за 20 лет со дня основания ШОС ее страны-члены неуклонно развивали «шанхайский дух» и сформировали образец международных отношений нового типа. По ее словам, организации и лица, отвечающие за народную дипломатию из всех стран, должны непременно сосредоточивать свое внимание на продвижении единства и взаимодействия, служении интересам общего развития, способствовании взаимообучению различных цивилизаций, укреплении добрососедства и дружбы, а также содействии связям между народами и формированию более тесного сообщества единой судьбы ШОС.

Участие в форуме приняли почти 500 человек из Китая и других стран, в том числе главы государств ШОС, генеральный секретарь ШОС, дипломатические представители аккредитованных в КНР дипведомств и представители неправительственных организаций.

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SOURCE Global Times

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