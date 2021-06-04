Шэнь Юэюэ выступила с речью на церемонии открытия Форума народной дипломатии ШОС

Как отметила Шэнь Юэюэ, то, что председатель Си Цзиньпин направил участникам форума специальное поздравительное письмо, непременно окажет содействие продолжительной передаче традиций добрососедства и дружбы между странами ШОС и сближению народов всех стран.

Шэнь Юэюэ подчеркнула, что за 20 лет со дня основания ШОС ее страны-члены неуклонно развивали «шанхайский дух» и сформировали образец международных отношений нового типа. По ее словам, организации и лица, отвечающие за народную дипломатию из всех стран, должны непременно сосредоточивать свое внимание на продвижении единства и взаимодействия, служении интересам общего развития, способствовании взаимообучению различных цивилизаций, укреплении добрососедства и дружбы, а также содействии связям между народами и формированию более тесного сообщества единой судьбы ШОС.

Участие в форуме приняли почти 500 человек из Китая и других стран, в том числе главы государств ШОС, генеральный секретарь ШОС, дипломатические представители аккредитованных в КНР дипведомств и представители неправительственных организаций.

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SOURCE Global Times