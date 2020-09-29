Посредством трех крупных экспозиций – "Centennial Prosperity", "Past Events of Middle Street" и "Flow Gathering" – охватывающих период со времен империи Цин до "Fang Hua past" времен Китайской Республики и далее до сегодняшнего «сверхсовременного города-гиганта», "Shenyang Middle Street" отражает историю процветания и минувших событий 400-летней центральной улицы и снимает покров таинственности с одной из первых торговых пешеходных улиц в Китае, которым суждено преобразиться в результате реконструкции.

Недавно открывшаяся "Shenyang Middle Street" демонстрирует культурный стиль империи Цин: перемощены 33 тысячи квадратных метров Middle Street, преображены 78 фасадов 28 зданий, реконструированы и взяты под охрану 8 относительно хорошо сохранившихся исторических зданий, включая Limin Store и Yangtze River Photo Studio, и в максимально возможной степени сохранены исторические черты и особенности древней центральной улицы.

Вместе с тем можно отметить внедрение различных форматов в дополнение к открытию флагманских фирменных магазинов, магазинов с практической демонстрацией товаров, а также глубокой интеграции трех элементов торгового стиля: «неэтнического», «культурно-творческого» и «кулинарного». Гости могут не только посетить музей искусств Van Gogh Star, характеризующийся своей экзотичностью, но и послушать оперу на «сцене Huilan», отличающейся местным культурным колоритом Северо-Восточного Китая, а также посмотреть выставку работ неэтнических китайских мастеров в Музее золота Lihua. Кроме того, в «Угловом доме» посетители могут выбрать небольшие сувениры, отражающие культурное своеобразие китайской Маньчжурии.

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Подпись: Shenyang Middle Street — торговая пешеходная улица с 400-летней историей — приобретает новый облик

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Подпись: Shenyang Middle Street — торговая пешеходная улица с 400-летней историей — приобретает новый облик

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1283527/1_Shenyang_Middle_Street.jpg

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SOURCE The Publicity Department of Shenhe District, Shenyang Municipality