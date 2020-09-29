Shenyang Middle Street -- торговая пешеходная улица с 400-летней историей -- приобретает новый облик
29 сент, 2020, 23:52 BST
ШЭНЬЯН, Китай, 29 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- 25 сентября, через два года после начала переустройства и реконструкции, был представлен новый облик Shenyang Middle Street — «первой улицы в Северо-Восточном Китае». В то же время, по данным Департамента рекламы и пропаганды района Шэньхэ, начата реконструкция целого ряда живописных объектов культурного туризма в центре Shengjing Street, лейтмотивом которой является «успешное возрождение Shengjing Central Street».
Shenyang Middle Street располагается в районе Шэньхэ города Шэньян. Протяженность главной улицы составляет 1400 метров, общая площадь — 1 миллион квадратных метров, суммарная площадь торговых объектов — 650 тысяч квадратных метров.
Посредством трех крупных экспозиций – "Centennial Prosperity", "Past Events of Middle Street" и "Flow Gathering" – охватывающих период со времен империи Цин до "Fang Hua past" времен Китайской Республики и далее до сегодняшнего «сверхсовременного города-гиганта», "Shenyang Middle Street" отражает историю процветания и минувших событий 400-летней центральной улицы и снимает покров таинственности с одной из первых торговых пешеходных улиц в Китае, которым суждено преобразиться в результате реконструкции.
Недавно открывшаяся "Shenyang Middle Street" демонстрирует культурный стиль империи Цин: перемощены 33 тысячи квадратных метров Middle Street, преображены 78 фасадов 28 зданий, реконструированы и взяты под охрану 8 относительно хорошо сохранившихся исторических зданий, включая Limin Store и Yangtze River Photo Studio, и в максимально возможной степени сохранены исторические черты и особенности древней центральной улицы.
Вместе с тем можно отметить внедрение различных форматов в дополнение к открытию флагманских фирменных магазинов, магазинов с практической демонстрацией товаров, а также глубокой интеграции трех элементов торгового стиля: «неэтнического», «культурно-творческого» и «кулинарного». Гости могут не только посетить музей искусств Van Gogh Star, характеризующийся своей экзотичностью, но и послушать оперу на «сцене Huilan», отличающейся местным культурным колоритом Северо-Восточного Китая, а также посмотреть выставку работ неэтнических китайских мастеров в Музее золота Lihua. Кроме того, в «Угловом доме» посетители могут выбрать небольшие сувениры, отражающие культурное своеобразие китайской Маньчжурии.
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Подпись: Shenyang Middle Street — торговая пешеходная улица с 400-летней историей — приобретает новый облик
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Подпись: Shenyang Middle Street — торговая пешеходная улица с 400-летней историей — приобретает новый облик
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SOURCE The Publicity Department of Shenhe District, Shenyang Municipality