Сингапурская компания BIGO Technology передаст пожертвования фонду «Память поколений» в знак уважения и признательности ветеранам ВОВ

К этой благородной миссии компания BIGO привлекла участников всех своих сообществ на платформах Bigo Live и Likee Live, побудив их показать собственный патриотизм. В рамках кампании создатели контента соревновались друг с другом в исполнении революционных русских песен, объединяя миллионы своих поклонников с единой целью - собрать пожертвования для фонда «Память поколений» в поддержку ветеранов, что особенно актуально в сложный период пандемии COVID-19. «Послами» кампании по случаю Дня победы были выбраны популярные инфлюенсеры Bigo Live «play_with_me» и Likee «STИЛ'NЯХА»: именно они позже в этом месяце передадут собранные средства упомянутому фонду от имени BIGO.

Компания BIGO стремится создавать платформу для распространения позитивных посланий и поддержания социальных связей в трудные для всего мира времена пандемии. В столь непростой период команда BIGO призвала членов своего сообщества почтить память всех людей, причастных к этой великой победе, разместив на своих «стенах» фотографии из собственных семейных коллекций и поделиться воспоминаниями ко Дню победы. Таким образом BIGO стремилась дать новый толчок обсуждению вклада ветеранов в прекращение самой кровопролитной войны за всю историю человечества и выразить им глубочайшую благодарность от потомков.

Свыше миллиона российских зрителей наблюдали за 2-дневной кампанией 8-9 мая, в ходе которой пользователи приложений демонстрировали свои многочисленные таланты по случаю Дня победы.

«Участие в этом памятном дне, отмечаемом каждой российской семьей, имеет большое значение для BIGO. Наша технологическая компания твердо следует принципам всеобщего единения, и мы надеемся, что посредством данной инициативы мы смогли предоставить народу России возможность быть вместе, оставаясь на расстоянии друг от друга. Мы также надеемся, что наши начинания позволяют смягчить ощущение изолированности и одиночества, открывая пользователям доступ к многочисленному и разнообразному информационно-развлекательному контенту», - прокомментировал вице-президент BIGO Technology Майк Онг (Mike Ong).

Исполнительный директор фонда «Память поколений» Екатерина Круглова, в свою очередь, отметила: «Наша организация предоставляет ветеранам медицинскую помощь и всячески стремится повысить качество их жизни. Из-за карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19, нам пришлось отказаться от наших планов и отменить большинство праздничных мероприятий. Именно поэтому мы чрезвычайно благодарны таким партнерам, как BIGO, за поддержу, оказываемую нам в этот непростой период. Уверены, что подобные начинания помогают привлечь дополнительное внимание к нашим задачам, являясь важным шагом в направлении цифровизации наших мероприятий и коммуникационных процессов».

О компании BIGO Technology

BIGO Technology (BIGO) - одна из самых быстро развивающихся технологических компаний Сингапура, располагающая 30 представительствами и 6 центрами НИОКР по всему земному шару. Видеопродукты и сервисы BIGO на базе технологий искусственного интеллекта пользуются широкой популярностью среди 400 млн ежемесячно активных пользователей в более чем 150 странах мира. В число таких продуктов входят платформы Bigo Live (сервис прямых трансляций), Likee (сервис публикации коротких видеороликов) и imo (служба обмена мгновенными сообщениями).

BIGO стремится объединять весь мир, предоставляя каждому пользователю возможность делиться самыми яркими моментами своей жизни. Создавая контент-платформы, служащие вдохновением для миллиарда людей по всему земному шару, BIGO формирует увлекательный новый «язык» социального общения для нового поколения пользователей, с помощью которого они могут проявлять собственную индивидуальность, находить новых друзей и оставаться на связи друг с другом в позитивной и творческой онлайн-среде.

О благотворительном фонде «Память поколений»

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» - единственная в России некоммерческая организация, предоставляющая высокотехнологичную медицинскую помощь и комплексную поддержку всем военным ветеранам страны.

Фонд был учрежден 22 июня 2015 года и на сегодняшний день его деятельность охватывает все регионы РФ от Калининграда до Владивостока.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1166102/BIGO_Technology_celebrated_Russia_s_75th_Victory_Day_giving_military_veterans.jpg

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SOURCE BIGO Technology Pte. Ltd.