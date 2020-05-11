Сингапурская компания BIGO Technology передаст пожертвования фонду «Память поколений» в знак уважения и признательности ветеранам ВОВ

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BIGO Technology Pte. Ltd.

11 мая, 2020, 09:17 BST

Компания призвала членов своих российских Интернет-сообществ воздать должное творцам великой Победы 

МОСКВА (MOSCOW), 11 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сингапурская компания BIGO Technology (BIGO) собрала пожертвования в благотворительный фонд «Память поколений», предоставляющий поддержку и медицинскую помощь ветеранам, сражавшимся за свободу от фашистских захватчиков и внесшим неоценимый вклад в окончание Второй мировой войны. 

BIGO Technology celebrated Russia’s 75th Victory Day by giving back to military veterans in the form of donations to “Memory of Generations”
BIGO Technology celebrated Russia’s 75th Victory Day by giving back to military veterans in the form of donations to “Memory of Generations”

К этой благородной миссии компания BIGO привлекла участников всех своих сообществ на платформах Bigo Live и Likee Live, побудив их показать собственный патриотизм. В рамках кампании создатели контента соревновались друг с другом в исполнении революционных русских песен, объединяя миллионы своих поклонников с единой целью - собрать пожертвования для фонда «Память поколений» в поддержку ветеранов, что особенно актуально в сложный период пандемии COVID-19. «Послами» кампании по случаю Дня победы были выбраны популярные инфлюенсеры Bigo Live «play_with_me» и Likee «STИЛ'NЯХА»: именно они позже в этом месяце передадут собранные средства упомянутому фонду от имени BIGO.

Компания BIGO стремится создавать платформу для распространения позитивных посланий и поддержания социальных связей в трудные для всего мира времена пандемии. В столь непростой период команда BIGO призвала членов своего сообщества почтить память всех людей, причастных к этой великой победе, разместив на своих «стенах» фотографии из собственных семейных коллекций и поделиться воспоминаниями ко Дню победы. Таким образом BIGO стремилась дать новый толчок обсуждению вклада ветеранов в прекращение самой кровопролитной войны за всю историю человечества и выразить им глубочайшую благодарность от потомков.

Свыше миллиона российских зрителей наблюдали за 2-дневной кампанией 8-9 мая, в ходе которой пользователи приложений демонстрировали свои многочисленные таланты по случаю Дня победы.

«Участие в этом памятном дне, отмечаемом каждой российской семьей, имеет большое значение для BIGO. Наша технологическая компания твердо следует принципам всеобщего единения, и мы надеемся, что посредством данной инициативы мы смогли предоставить народу России возможность быть вместе, оставаясь на расстоянии друг от друга. Мы также надеемся, что наши начинания позволяют смягчить ощущение изолированности и одиночества, открывая пользователям доступ к многочисленному и разнообразному информационно-развлекательному контенту», - прокомментировал вице-президент BIGO Technology Майк Онг (Mike Ong).

Исполнительный директор фонда «Память поколений» Екатерина Круглова, в свою очередь, отметила: «Наша организация предоставляет ветеранам медицинскую помощь и всячески стремится повысить качество их жизни. Из-за карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19, нам пришлось отказаться от наших планов и отменить большинство праздничных мероприятий. Именно поэтому мы чрезвычайно благодарны таким партнерам, как BIGO, за поддержу, оказываемую нам в этот непростой период. Уверены, что подобные начинания помогают привлечь дополнительное внимание к нашим задачам, являясь важным шагом в направлении цифровизации наших мероприятий и коммуникационных процессов».

О компании BIGO Technology 

BIGO Technology (BIGO) - одна из самых быстро развивающихся технологических компаний Сингапура, располагающая 30 представительствами и 6 центрами НИОКР по всему земному шару. Видеопродукты и сервисы BIGO на базе технологий искусственного интеллекта пользуются широкой популярностью среди 400 млн ежемесячно активных пользователей в более чем 150 странах мира.  В число таких продуктов входят платформы Bigo Live (сервис прямых трансляций), Likee (сервис публикации коротких видеороликов) и imo (служба обмена мгновенными сообщениями). 

BIGO стремится объединять весь мир, предоставляя каждому пользователю возможность делиться самыми яркими моментами своей жизни.  Создавая контент-платформы, служащие вдохновением для миллиарда людей по всему земному шару, BIGO формирует увлекательный новый «язык» социального общения для нового поколения пользователей, с помощью которого они могут проявлять собственную индивидуальность, находить новых друзей и оставаться на связи друг с другом в позитивной и творческой онлайн-среде. 

О благотворительном фонде «Память поколений»

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» - единственная в России некоммерческая организация, предоставляющая высокотехнологичную медицинскую помощь и комплексную поддержку всем военным ветеранам страны.

Фонд был учрежден 22 июня 2015 года и на сегодняшний день его деятельность охватывает все регионы РФ от Калининграда до Владивостока.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1166102/BIGO_Technology_celebrated_Russia_s_75th_Victory_Day_giving_military_veterans.jpg

Сопутствующие ссылки

www.bigo.tv

SOURCE BIGO Technology Pte. Ltd.

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Сингапурская компания BIGO Technology передаст пожертвования фонду «Память поколений» в знак уважения и признательности ветеранам ВОВ

Информация предоставлена

BIGO Technology Pte. Ltd.

11 мая, 2020, 09:17 BST