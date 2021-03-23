Sinopec и Qatar Petroleum договорились о поставках двух млн тонн СПГ в год.

«Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с компанией Qatar Petroleum. Компания Sinopec всегда выступала за развитие экологически чистой энергетики, а долгосрочное соглашение о поставках СПГ не только удовлетворит потребности китайского рынка, но и наглядно продемонстрирует приверженность Sinopec принципам низкоуглеродного, экологичного, безопасного, ответственного и устойчивого развития, — заявил г-н Чжан. — Мы твердо убеждены в том, что и отрасль в целом, и все компании несут ответственность за снижение пиковых значений углеродных выбросов и достижение углеродной нейтральности, это необходимо для преобразования и развития отрасли».

Министр энергетики Государства Катар Саад Шерида Аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi), президент и генеральный директор компании Qatar Petroleum, отметил, что подписание первого долгосрочного соглашения о поставках СПГ с компанией Sinopec укрепит и без того прочные отношения между двумя странами, а также станет началом долгосрочного и плодотворного сотрудничества между компаниями-партнерами.

Китай и Катар начали сотрудничать в энергетическом секторе в 2009 году. Новое соглашение улучшит позиции Катара на китайском рынке и позволит удовлетворить растущий спрос, а также подчеркнет лидерство Катара в нефтегазовой отрасли.

Китай является одним из основных стратегических партнеров Государства Катар в энергетике по всей производственно-сбытовой цепочке. С 2009 года поставки СПГ в Китай составили 62 млн тонн. После принятия ряда мер по охране окружающей среды китайский рынок СПГ продолжит стабильный рост в будущем, что открывает широкие перспективы для сотрудничества между обеими сторонами.

Qatar Petroleum — национальная нефтяная корпорация Катара, основанная в ноябре 1974 года. Компания отвечает за развитие нефтегазовой промышленности в Государстве Катар, ее основные виды деятельности включают разведку и разработку месторождений нефти и газа.

Информация о компании Sinopec

Sinopec Corp. — одна из крупнейших интегрированных энергохимических компаний в Китае. Ее основными видами деятельности являются разведка и добыча, трубопроводная транспортировка и реализация нефти и природного газа; реализация, хранение и транспортировка нефтепродуктов, нефтехимических и углехимических продуктов, синтетических волокон, минеральных удобрений и прочей химической продукции; импорт и экспорт (включая посредническую импортно-экспортную деятельность) нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции и прочих сырьевых товаров и технологий; а также научные исследования, разработки и применение технологий и информации.

Компания Sinopec ставит своей стратегической целью «подпитку красивой жизни», считает своими базовыми ценностями «людей, ответственность, добросовестность, точность, новаторство и взаимную выгоду», реализует стратегии, ориентированные на создание ценностей, инновационное развитие, комплексное ресурсообеспечение, открытое сотрудничество и экологически устойчивое развитие с низкими углеродными выбросами, а также стремится к достижению своей корпоративной цели, заключающейся в создании одной из ведущих энергохимических компаний мира.

Для получения более подробной информации посетите: http://www.sinopec.com/

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