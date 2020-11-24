Sinopec приступает к широкомасштабным исследованиям относительно достижения пика выбросов CO2 и углеродной нейтральности

Компания Sinopec пригласила лидеров общественного мнения и экспертов в сферах изменения климата, энергетики и химической промышленности для проведения углубленных исследований в отношении перспективных способов достижения пика выбросов CO2 и углеродной нейтральности до 2030 года в соответствии с заявленным Китаем планом действий.

Научный сотрудник и профессор Китайской инженерной академии и председатель правления компании Sinopec Чжан Ючжуо (Zhang Yuzhuo) отметил, что реализация целей, заключающихся в достижении пика выбросов CO2 и состояния углеродной нейтральности, подразумевает как серьезную ответственность, так и радикальные перемены в энергетике и химической отрасли.

«Компания Sinopec будет ориентироваться на экологичные и низкоуглеродные модели развития со стратегической и общей точек зрения, неуклонно двигаясь к цели, заключающейся в достижении «нулевого уровня чистых выбросов», и следуя тенденциям глобальной энергетической реформы и общего промышленного развития для анализа и формулирования своих собственных стратегических целей, ключевых задач, методов реализации и механизма гарантии, ― заявил г-н Чжан. ― Кроме того, компания Sinopec будет укреплять связи и активизировать обмен с правительственными учреждениями и отраслевыми объединениями в целях повышения качества обслуживания и поддержки решений, принимаемых на общенациональном и отраслевых уровнях».

В последние годы компания Sinopec внедряет свою экологичную и низкоуглеродную методику в рамках внутренней стратегии экономического развития, активно контролируя объемы эмиссии парниковых газов для достижения существенных результатов по снижению углеродных выбросов. В плане развития экологически чистой энергетики компания Sinopec расширяет масштабы строительства своих объектов производства природного газа и способствует освоению новых энергетических ресурсов, включая энергию биомассы и геотермальную энергию, в то же время стимулируя освоение и использование водородной энергии.

Для укрепления системы энергосберегающего менеджмента компания Sinopec реализует план «повышения энергоэффективности», ускоряя процесс адаптации отраслевой структуры в целях поэтапного свертывания устаревших производств.

В отношении захвата и утилизации парниковых газов компания Sinopec сосредоточивает свои усилия на внедрении технологий захвата и утилизации высококонцентрированного хвостового CO2, выбрасываемого нефтеперерабатывающими и химическими предприятиями, проведении полевых испытаний процессов заводнения с использованием СО2 и улавливании выбрасываемого метана. Объем операций, связанных с торговлей квотами на выбросы углерода, для предприятий, участвующих в пилотном проекте, достиг 11,1 млн тонн.

Пик углеродных выбросов представляет собой точку перегиба на графике общих выбросов CO2 — переломный момент, после которого объем эмиссии начнет снижаться. Цель перехода к углеродной нейтральности заключается в обеспечении низкоуглеродного и безуглеродного преобразования энергии, достижении нулевых выбросов CO2, значительном сокращении объемов выброса других парниковых газов, а также сведении к абсолютному нулю антропогенных выбросов парниковых газов за счет увеличения количества поглотителей углерода и принятия искусственных мер с целью получения отрицательных уровней эмиссии.

О компании Sinopec

Sinopec Corp. — одна из крупнейших интегрированных компаний Китая, работающих в сфере энергетики и химической промышленности. К основным видам ее деятельности относятся: разведка, добыча, трубопроводная транспортировка и реализация нефти и природного газа; реализация, хранение и транспортировка нефтепродуктов, нефтехимических и углехимических продуктов, химволокна, удобрений и другой химической продукции; импорт и экспорт (включая деятельность в качестве импортно-экспортного агентства) нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции и других сырьевых товаров и технологий, а также научные исследования, разработки и применение технологий и информации.

Своей корпоративной миссией компания Sinopec считает «подпитку красивой жизни», а своими базовыми ценностями — «людей, ответственность, добросовестность, точность, новаторство и взаимовыгодность». В число реализуемых ею стратегий входят ценностная ориентация, инновационное развитие, комплексное распределение ресурсов, открытое сотрудничество, а также экологически устойчивый рост при низком уровне углеродных выбросов. В качестве корпоративной идеологии компания задалась целью стать одним из мировых лидеров в энергетической и химической сферах.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.sinopecgroup.com/group

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