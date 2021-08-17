Sinopec разведала новое крупное газовое месторождение в Китае объемом свыше 100 млрд кубометров

Газовое месторождение Чжунцзян расположено в уезде Чжунцзян городского округа Дэян. Основной газовый резервуар находится на глубине 2000-3000 метров и занимает площадь 404,9 квадратных километров. Месторождение представляет собой типичный компактный газовый пласт из песчаника, характеризующийся низкой пористостью и проницаемостью, а также значительной глубиной залегания.

Газовое месторождение Чжунцзян было открыто в ходе комплексной разведки Sinopec и ключевых вспомогательных технологий на основе разработок компании. В настоящее время совокупная добыча газа на месторождении составляет 5,29 млрд кубометров, а годовая добыча превышает миллиард кубометров уже два года подряд. Такие величины покрывают потребности 5,5 млн домохозяйств ежегодно.

Бассейн Сычуань богат сверхглубокими залежами природного и сланцевого газа и является основным направлением в Китае, где планируется увеличить добычу природного газа в будущем. В последние годы Sinopec Southwest Oil & Gas Company смогла решить три ключевые проблемы в области разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, в том числе труднодоступных, сверхглубоких месторождений и месторождений высокосернистого газа, а также глубоких месторождений сланцевого газа. Это дало Китаю ощутимые преимущества в виде уникальных комплексных технологий разведки и разработки сверхглубоких месторождений природного газа с высоким содержанием серы в рифовых массивах. Китай занимает лидерские позиции в разведке и разработке сверхглубоких месторождений природного газа и глубокозалегающего сланцевого газа, открыв тем самым множество возможностей в Китае и за рубежом.

Информация о компании Sinopec

Sinopec Corp. — одна из крупнейших интегрированных энергохимических компаний в Китае. Ее основными видами деятельности являются разведка и добыча, трубопроводная транспортировка и реализация нефти и природного газа; реализация, хранение и транспортировка нефтепродуктов, нефтехимических и углехимических продуктов, синтетических волокон, минеральных удобрений и прочей химической продукции; импорт и экспорт (включая посредническую импортно-экспортную деятельность) нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции и прочих сырьевых товаров и технологий; а также научные исследования, разработки и применение технологий и информации.

Компания Sinopec ставит своей стратегической целью «подпитку красивой жизни», считает своими базовыми ценностями «людей, ответственность, добросовестность, точность, новаторство и взаимную выгоду», реализует стратегии, ориентированные на создание ценностей, инновационное развитие, комплексное ресурсообеспечение, открытое сотрудничество и экологически устойчивое развитие с низкими углеродными выбросами и стремится к достижению своей корпоративной цели, заключающейся в создании одной из ведущих энергохимических компаний мира.

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SOURCE SINOPEC