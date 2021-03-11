Sinopec развивает водородную энергетику для создания экологичной химической компании

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SINOPEC

11 мар, 2021, 20:10 GMT

Sinopec ускоряет развитие водородной энергетики в целях создания ведущей в мире химической компании, использующей только экологически чистую энергию

В течение следующих пяти лет будет построено 1000 водородных заправочных станций

ПЕКИН, 11 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- На проводившемся недавно в Пекине форуме «Две сессии»  президент China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, далее "Sinopec") и академик Китайской инженерной академии г-н Ма Юншэн (Ma Yongsheng) предложил ускорить развитие водородной энергетики. Г-н Ма предложил сосредоточить больше усилий на высокоуровневом проектировании, научных исследованиях в сфере базовых технологий, разработке эталонных систем и поддержке промышленной политики.

Ma Yongsheng, President of Sinopec Proposed to Accelerate Hydrogen Energy Industry Development during the Two Sessions 2021, with “clean” in the company vision for the first time.

Водород, являющийся вторичным источником энергии, играет все более важную роль на мировой энергетической арене. На данный момент Китай добился значительного прогресса в разработке технологий, связанных с водородной энергией, но водородная энергетика как отрасль по-прежнему находится на опытно-демонстрационной стадии и в процессе продвижения на рынок.

Г-н Ма отметил множество преимуществ водородной энергии, включая разнообразие ее источников, нулевые конечные выбросы и широкий спектр применения. По данным международного Совета по водородным технологиям, к 2050 году использование водородной энергии позволит сократить выбросы углекислого газа на шесть миллиардов тонн. В то же время Китайская ассоциация водородной энергетики прогнозирует, что к 2050 году ежегодный спрос на водород в Китае будет составлять около 60 миллионов тонн, что поможет стране сократить свои выбросы углекислого газа на 700 миллионов тонн.

Начиная с 2020 года в Китае были последовательно опубликованы «Уведомление о запуске демонстрационных применений транспортных средств на топливных элементах» и «План развития индустрии транспортных средств на новых энергоносителях (на период с 2021 по 2035 гг.)», а местные органы власти по всему Китаю представили вспомогательные планы и стратегии, направленные на стимулирование научных исследований и разработок в сфере водородной энергетики, а также производства, хранения, транспортировки и использования водородной энергии. По состоянию на конец 2020 года в Китае насчитывалось 7352 транспортных средства, работающих на топливных элементах, было построено 128 водородных заправочных станций, 101 из которых уже введена в эксплуатацию. По этим показателям страна занимает второе место в мире, уступая только Японии.

В настоящее время компания Sinopec производит 3,5 млн тонн водорода в год. В 2020 году компания Sinopec приступила к стимулированию и ускорению строительства интегрированной отраслевой цепи водородной энергетики в различных областях, включая капитальное строительство, научные исследования и разработки технологий, хранение, производство, транспортировку, сетевое распределение и социальное взаимодействие.

Компания Sinopec построила водородные заправочные станции в Гуандуне, Шанхае, Чжэцзяне, Гуанси и других городах, и в настоящее время в эксплуатации находятся 10 станций смешения нефтепродуктов и водорода.

В рамках 14-го китайского Пятилетнего плана компания Sinopec впервые включила концепцию «экологической чистоты» в свою корпоративную стратегию. Ставя перед собой цель построить крупнейшую в Китае водородно-энергетическую компанию, Sinopec также будет стимулировать экологически чистое строительство за счет ускорения процесса преобразования источников водорода с переходом от серого водорода к синему и зеленому водороду.

«В течение 14-й Пятилетки Sinopec намеревается запроектировать 1000 водородных заправочных станций и перейти на уровень поставщика услуг по «снабжению нефтепродуктами, газом, водородом, электроэнергией и ненефтяными материалами» посредством трансформации, — сообщил г-н Ма. — В перспективе люди будут не только заливать бензин и дизельное топливо на заправочных станциях Sinopec, но и заправляться водородом и заряжать аккумуляторы электроэнергией в числе всего остального».

В целях более эффективного стимулирования рыночного применения водородной энергетики компания Sinopec, являющаяся официальным партнером Зимней Олимпиады 2022 года, будет гарантировать экологически чистое энергоснабжение для строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры Олимпийских игр, обеспечивая тем самым возможность проведения «экологически чистой Зимней Олимпиады».

В связи с этим Пекинско-Яньшаньская нефтехимическая компания, входящая в структуру Sinopec, построила установку для очистки водорода, которая в марте 2020 года успешно производила водород со степенью чистоты более 99,9%, достигнув суточных объемов выработки в 500 кг водородной продукции для аккумуляторных батарей, что позволило удовлетворить рыночный спрос.

Информация о компании Sinopec 

Sinopec Corp. — одна из крупнейших интегрированных энергохимических компаний в Китае. Ее основными видами деятельности являются разведка и добыча, трубопроводная транспортировка и реализация нефти и природного газа; реализация, хранение и транспортировка нефтепродуктов, нефтехимических и углехимических продуктов, синтетических волокон, минеральных удобрений и прочей химической продукции; импорт и экспорт (включая посредническую импортно-экспортную деятельность) нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции и прочих сырьевых товаров и технологий; а также научные исследования, разработки и применение технологий и информации.

Компания Sinopec ставит своей стратегической целью «подпитку красивой жизни», считает своими базовыми ценностями «людей, ответственность, добросовестность, точность, новаторство и взаимную выгоду», реализует стратегии, ориентированные на создание ценностей, инновационное развитие, комплексное ресурсообеспечение, открытое сотрудничество и экологически устойчивое развитие с низкими углеродными выбросами, а также стремится к достижению своей корпоративной цели, заключающейся в создании одной из ведущих энергохимических компаний мира.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1454384/1.jpg
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SOURCE SINOPEC

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