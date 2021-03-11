Sinopec развивает водородную энергетику для создания экологичной химической компании

Водород, являющийся вторичным источником энергии, играет все более важную роль на мировой энергетической арене. На данный момент Китай добился значительного прогресса в разработке технологий, связанных с водородной энергией, но водородная энергетика как отрасль по-прежнему находится на опытно-демонстрационной стадии и в процессе продвижения на рынок.

Г-н Ма отметил множество преимуществ водородной энергии, включая разнообразие ее источников, нулевые конечные выбросы и широкий спектр применения. По данным международного Совета по водородным технологиям, к 2050 году использование водородной энергии позволит сократить выбросы углекислого газа на шесть миллиардов тонн. В то же время Китайская ассоциация водородной энергетики прогнозирует, что к 2050 году ежегодный спрос на водород в Китае будет составлять около 60 миллионов тонн, что поможет стране сократить свои выбросы углекислого газа на 700 миллионов тонн.

Начиная с 2020 года в Китае были последовательно опубликованы «Уведомление о запуске демонстрационных применений транспортных средств на топливных элементах» и «План развития индустрии транспортных средств на новых энергоносителях (на период с 2021 по 2035 гг.)», а местные органы власти по всему Китаю представили вспомогательные планы и стратегии, направленные на стимулирование научных исследований и разработок в сфере водородной энергетики, а также производства, хранения, транспортировки и использования водородной энергии. По состоянию на конец 2020 года в Китае насчитывалось 7352 транспортных средства, работающих на топливных элементах, было построено 128 водородных заправочных станций, 101 из которых уже введена в эксплуатацию. По этим показателям страна занимает второе место в мире, уступая только Японии.

В настоящее время компания Sinopec производит 3,5 млн тонн водорода в год. В 2020 году компания Sinopec приступила к стимулированию и ускорению строительства интегрированной отраслевой цепи водородной энергетики в различных областях, включая капитальное строительство, научные исследования и разработки технологий, хранение, производство, транспортировку, сетевое распределение и социальное взаимодействие.

Компания Sinopec построила водородные заправочные станции в Гуандуне, Шанхае, Чжэцзяне, Гуанси и других городах, и в настоящее время в эксплуатации находятся 10 станций смешения нефтепродуктов и водорода.

В рамках 14-го китайского Пятилетнего плана компания Sinopec впервые включила концепцию «экологической чистоты» в свою корпоративную стратегию. Ставя перед собой цель построить крупнейшую в Китае водородно-энергетическую компанию, Sinopec также будет стимулировать экологически чистое строительство за счет ускорения процесса преобразования источников водорода с переходом от серого водорода к синему и зеленому водороду.

«В течение 14-й Пятилетки Sinopec намеревается запроектировать 1000 водородных заправочных станций и перейти на уровень поставщика услуг по «снабжению нефтепродуктами, газом, водородом, электроэнергией и ненефтяными материалами» посредством трансформации, — сообщил г-н Ма. — В перспективе люди будут не только заливать бензин и дизельное топливо на заправочных станциях Sinopec, но и заправляться водородом и заряжать аккумуляторы электроэнергией в числе всего остального».

В целях более эффективного стимулирования рыночного применения водородной энергетики компания Sinopec, являющаяся официальным партнером Зимней Олимпиады 2022 года, будет гарантировать экологически чистое энергоснабжение для строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры Олимпийских игр, обеспечивая тем самым возможность проведения «экологически чистой Зимней Олимпиады».

В связи с этим Пекинско-Яньшаньская нефтехимическая компания, входящая в структуру Sinopec, построила установку для очистки водорода, которая в марте 2020 года успешно производила водород со степенью чистоты более 99,9%, достигнув суточных объемов выработки в 500 кг водородной продукции для аккумуляторных батарей, что позволило удовлетворить рыночный спрос.

Информация о компании Sinopec

Sinopec Corp. — одна из крупнейших интегрированных энергохимических компаний в Китае. Ее основными видами деятельности являются разведка и добыча, трубопроводная транспортировка и реализация нефти и природного газа; реализация, хранение и транспортировка нефтепродуктов, нефтехимических и углехимических продуктов, синтетических волокон, минеральных удобрений и прочей химической продукции; импорт и экспорт (включая посредническую импортно-экспортную деятельность) нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции и прочих сырьевых товаров и технологий; а также научные исследования, разработки и применение технологий и информации.

Компания Sinopec ставит своей стратегической целью «подпитку красивой жизни», считает своими базовыми ценностями «людей, ответственность, добросовестность, точность, новаторство и взаимную выгоду», реализует стратегии, ориентированные на создание ценностей, инновационное развитие, комплексное ресурсообеспечение, открытое сотрудничество и экологически устойчивое развитие с низкими углеродными выбросами, а также стремится к достижению своей корпоративной цели, заключающейся в создании одной из ведущих энергохимических компаний мира.

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SOURCE SINOPEC