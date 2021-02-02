Система хранения компании Infortrend GS помогает китайским правоохранительным органам защищать базы данных с доказательствами

ТАЙБЭЙ, 2 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий поставщик корпоративных хранилищ в отрасли, снабдила Управление общественной безопасности провинции Цзянсу надежной, высокоэффективной и экономичной унифицированной системой хранения баз данных вещественных доказательств EonStor GS, которая обеспечивает одновременный доступ для тысячи сотрудников.

Управление общественной безопасности провинции Цзянсу в Китае — это функциональное подразделение, которое обеспечивает безопасность в провинции, в том числе общественную безопасность, безопасность дорожного движения, безопасность ИТ-сетей, а также расследует уголовные и экономические преступления, занимается вопросами противопожарной и пограничной охраны, иммиграции и системы наказаний. Управлению требовалось экономически высокоэффективное хранилище для общей системы управления и контроля с такими функциями, как ввод и отслеживание вещественных доказательств, сбор и архивирование фотографий, поиск и статистический анализ. Среди основных требований — надежность и защита централизованно хранящихся данных, генерируемых всеми платформами. В обычном рабочем режиме база данных доступна одновременно более чем тысяче человек, поэтому система хранения должна обеспечивать высокую производительность с временем отклика, не превышающим 5 миллисекунд.

Выбор пал на решение EonStor GS 2000, поскольку данная унифицированная система хранения идеально подходит для выполнения проектных требований. GS 2000 обеспечивает выполнение операций по чтению / записи на скорости 11 800 / 6 300 МБ/с и 633 тыс. операций ввода-вывода в секунду для двух тысяч одновременных подключений, чтобы персонал Управления мог запрашивать и быстро извлекать соответствующие доказательственные материалы. Кроме того, система хранения GS имеет масштабируемую емкость, чтобы удовлетворять потребности, связанные с ростом базы данных, их защитой и восстановлением, и простой интерфейс управления.

«ИТ-специалисты Управления общественной безопасности выбрали систему EonStor GS 2000 для хранения доказательной базы по причине ее высокой производительности и поддержки одновременного многопользовательского доступа. Помимо этого, данная система оптимальна по соотношению себестоимости и эффективности по сравнению с аналогичными решениями других поставщиков. Система решений GS стала надежным помощником Управления при рассмотрении дел», — заявил старший директор по планированию выпуска продукции Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о горизонтально масштабируемых сетевых хранилищах EonStor CS 2000

О компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством решений для хранения данных с 1993 года. Компания фокусируется на собственных разработках, тестировании и производстве систем хранения данных Infortrend, которые отличаются высокой производительностью и масштабируемостью в соответствии с новейшими стандартами. Infotrend также предоставляет удобные информационные сервисы и персональное послепродажное обслуживание для удобства пользователей. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc.; другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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