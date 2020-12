Соединяя стиль и здоровье: Amazfit начинает конкурс для поклонников бренда в США, Великобритании, Франции, Германии и России с розыгрышем его носимых устройств, лидирующих на рынке

Выигрывайте Amazfit GTR 2, GTS 2, Bip U и Band 5 — для участия в розыгрыше пользуйтесь хэштегом #AMAZEYOURWRIST

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 30 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Amazfit, являющаяся одним из ведущих игроков на рынке умных часов, сегодня запустила международную маркетинговую кампанию под тематическим названием "Amaze Your Wrist". Amazfit приглашает поклонников бренда опубликовать в Instagram стильную фотографию с целью продемонстрировать всему миру, почему именно они должны стать обладателями новейших моделей носимых устройств этой марки[1].*

Победитель гран-при конкурса Amaze Your Wrist получит ЧЕТЫРЕ носимых устройства Amazfit: GTR 2, GTS 2, Bip U и Band 5. Занявшему второе место будет вручено устройство модели GTR 2 и GTS 2, а третьему призеру — Bip U или Band 5.

Эта кампания является составным элементом стратегии Amazfit, направленной на создание динамичных и модных часов для молодежного и активного образа жизни. Носимые устройства Amazfit, оснащенные по последнему слову техники, включая голосовое управление в режиме онлайн и офлайн, а также всеобъемлющие функции контроля за самочувствием, предназначены для того, чтобы облегчать жизнь своих владельцев, делая ее более рациональной и интересной.

Конкурс Amaze Your Wrist проводится для поклонников бренда Amazfit, проживающих в США (за исключением штата Род-Айленд), Великобритании, Франции, Германии и России. Участники этого конкурса, который пройдет с 30 ноября по 14 декабря 2020 года, получат возможность опубликовать фотографии и выиграть новейшие модели носимых устройств Amazfit к предстоящему празднику.

Классические и стильные смарт-часы Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 с полным функционалом контроля самочувствия и встроенным виртуальным помощником Alexa [2] предназначены для людей, ведущих активный образ жизни.

предназначены для людей, ведущих активный образ жизни. Модель Amazfit Band 5 выводит категорию носимых устройств «фитнес-браслет» на новый уровень благодаря своей системе контроля самочувствия, разработанной на научной основе.

В серии Amazfit Bip U представлены легкие смарт-часы, доставляющие радость своим владельцам и оснащенные техническим функционалом, который позволяет им получать все необходимые показатели своего самочувствия.

Все заявки, направленные с хэштегом #amazeyourwrist, будут оцениваться с учетом креативности, оригинальности и уникальности фотографии в Instagram.

It's Your Time to Be Amazing. Get Ready to Amaze Your Wrist.

Начинайте делать снимки прямо сейчас и выберите лучший из них, который демонстрирует всему миру, почему пользователи должны видеть именно вас победителем конкурса Amaze Your Wrist.

Более подробная информация о конкурсе представлена на странице по адресу: https://www.instagram.com/amazfit.global/

[1] Согласно правилам и условиям. Подробнее см. на странице https://www.instagram.com/amazfit.global/ [2] Виртуальный помощник Alexa поддерживается после OTA-обновления. Список стран/регионов, в которых он будет доступен, список поддерживаемых языков, а также порядок активации и использования модуля Alexa на Amazfit GTS 2 или GTR 2 представлены на странице по адресу: https://support.amazfit.com/en/faq/2182.

SOURCE Amazfit