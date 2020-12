Style et santé - Amazfit lance un concours pour les fans aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Russie. Premiers prix : ses montres phares

Gagnez une montre Amazfit GTR 2, GTS 2, Bip U et Band 5 – #AMAZEYOURWRIST To Win

SHENZHEN, Chine, 1er décembre 2020 /PRNewswire/ -- Amazfit, l'un des principaux acteurs du marché des montres intelligentes, a lancé aujourd'hui une campagne de marketing internationale intitulée « Amaze Your Wrist ». Amazfit encourage les fans à publier une photographie élégante sur Instagram pour montrer au monde entier pourquoi ils devraient gagner ses montres ultramodernes[1].*

Le gagnant du grand prix Amaze Your Wrist recevra QUATRE montres Amazfit – une GTR 2, une GTS 2, une Bip U et une Band 5. Le deuxième finaliste gagnera une GTR 2 ou une GTS 2 et l'autre deuxième finaliste recevra une Bip U ou une Band 5.

La campagne s'inscrit dans la stratégie d'Amazfit consistant à créer des montres dynamiques et à la mode pour les styles de vie actifs et jeunes. Dotées des dernières technologies, notamment du contrôle vocal en ligne et hors ligne, ainsi que des fonctionnalités complètes relatives à gestion de la santé, les montres Amazfit sont conçues pour rendre la vie plus facile et plus amusante, tout en permettant à ceux et celles qui les portent d'être plus efficaces.

Le concours Amaze Your Wrist est ouvert aux fans d'Amazfit vivant aux États-Unis (hors Rhode Island), au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Russie. Il se déroule du 30 novembre au 14 décembre 2020 et donne aux gagnants la possibilité de poster des photos et de gagner la toute dernière montre Amazfit à temps pour la période des fêtes.

Les montres Amazfit GTR 2 et Amazfit GTS 2 sont des montres intelligentes, classiques et à la mode, adaptées aux styles de vie actifs et dotées d'une gamme complète de fonctions relatives à la gestion de la santé. En outre, l'assistant vocal Alexa est intégré [2] .

. La montre Amazfit Band 5 rehausse la catégorie des bracelets avec son système de gestion de la santé personnelle fondé sur la science.

La montre Amazfit Bip U est une montre intelligente, légère et amusante, dotée d'une technologie qui donne aux utilisateurs les détails indispensables sur leurs indicateurs de santé

Toutes les publications avec le hashtag #amazeyourwrist seront jugées selon la créativité, l'originalité et le caractère unique de la photo Instagram.

C'est le moment d'être incroyable. Ne manquez pas ce concours d'exception !

Prenez des photos dès à présent et trouvez le meilleur look qui montre au monde entier pourquoi il faut participer au concours Amaze Your Wrist.

Pour obtenir plus d'informations sur le concours, veuillez consulter la page https://www.instagram.com/amazfit.global/ .

[1] Conditions d'application. Pour en savoir plus, consultez la page https://www.instagram.com/amazfit.global/ [2] Alexa sera disponible avec la mise à jour OTA. Pour voir les pays/régions disponibles, les langues prises en charge, ainsi que la façon d'activer et d'utiliser Alexa sur votre Amazfit GTS 2 ou GTR 2, veuillez consulter le site https://support.amazfit.com/en/faq/2182 .

