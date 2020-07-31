Сокровища культурного наследия "мировой столицы воздушных змеев"

ВЭЙФАН (WEIFANG), Китай, 31 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Согласно информации от Вэйфанского городского управления культуры и туризма, по состоянию на апрель этого года в городе реализовывалось 331 проекта по сохранению нематериального культурного наследия муниципального значения и 289 проектов провинциального уровня. По количеству официальных хранителей культурного наследия Вэйфан входит в "тройку" лидеров провинции Шаньдун.

Вэйфан, снискавший себе славу "мировой столицы воздушных змеев", в древние времена носил название уезда Вэй. Расположенный в самом центре Шаньдунского полуострова город может похвалиться давней историей и богатым культурным наследием.

Культура - это основа и "душа" города. В последние годы местные власти уделяют большое внимание развитию культурной сферы. В 2018 году в Вэйфане открылся центр нематериального культурного наследия "Шихуюань", где можно познакомиться с традициями и искусством создания вэйфанских воздушных змеев, деревянных гравюр "Янцзябу", новогодних картинок и чжучэнского гуциня.

В прошлом году Экспериментальная зона защиты культурного и природного наследия реки Вэйхэ первой в провинции Шаньдун получила официальный статус Национальной культурно-экологической охранной зоны "Цилу". Заповедник охватывает всю территорию города Вэйфан и представляет собой зону усиленной охраны объектов нематериального культурного и природного наследия в прибрежных районах Вэйхэ.

Благодаря заметному прогрессу инфраструктурного строительства в охранных зонах, культурные традиции региона постепенно все теснее вплетаются в повседневную жизнь местного населения, обогащая процессы социального развития города.

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Подпись под фото: Дети изучают традиционное искусство создания воздушных змеев в вэйфанском центре "Шихуюань" (фото от 8 июля)

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Подпись под фото: Ли Цзиньбо, хранитель традиционного искусства резных рисунков из бумаги "гаоми", создает сотни ажурных драконов

SOURCE Weifang municipal bureau of culture and tourism