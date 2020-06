Сокровища нематериального культурного наследия Хайнаня становятся неотъемлемой частью повседневной жизни острова

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 16 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- 13 июня 2020 года стал Днем китайского культурного и природного наследия. Согласно сообщению Департамента туризма, культуры, телерадиовещания и спорта пров. Хайнань, власти региона провели ряд мероприятий под общей темой "Сохранение нематериального культурного наследия и здоровый образ жизни". В число активностей вошли онлайн-фестивали шопинга, фотовыставки и перформансы в музеях, мероприятия в исторических и арт-кварталах, на территории отелей и различных достопримечательностей. Лейтмотивом данной инициативы стало сохранение традиционной культуры для будущих поколений, формирование бренда "нематериального культурного наследия" Хайнаня, а также содействие созданию Портовой зоны свободной торговли и Хайнаньского международного центра туристического потребления.

13 июня на Хайнане состоялся первый Шопинг-фестиваль, посвященный нематериальному культурному наследию острова. Покупатели имели возможность познакомиться, выбрать и приобрести продукты "нематериального культурного наследия" посредством прямых Интернет-трансляций. На фестивале были представлены свыше 20 категорий продукции, включая текстиль в традиционной ткацкой технике народности ли, гончарные изделия местных мастеров, резные изделия из кокоса, кофе и сахар. Всего вниманию гостей мероприятия было предложено 160 видов товаров. Онлайн-фестиваль шопинга наглядно продемонстрировал активные усилия властей Хайнаня в вопросах поиска новых путей сохранения и развития нематериального культурного наследия. Посредством модели "нематериальное культурное наследие + электронная коммерция" руководство островной провинции стремится популяризовать собственное культурное достояние и предоставлять широкой общественности доступ к продукции мастеров уникальных народных промыслов.

Фотовыставка, посвященная сокровищам культурного наследия Хайнаня, открылась на старой улице Цилоу в центре Хайкоу. Сотни изящных и утонченных иллюстраций рассказывают историю нематериального культурного наследия острова. В рамках фотовернисажа состоялся ряд дополнительных культурных активностей, включая представление кукольного театра "Линьгао", выступления вокальных артистов "Даньчжоу", соревнования по перетягиванию каната в позе черепахи, мастер-классы по производству текстильных изделий в традиционной технике народности ли. Все эти мероприятия наглядно демонстрируют достижения Хайнаня в вопросах сохранения собственного нематериального культурного наследия.

Тематические экспозиции сочетались с разнообразной шоу-программой, ориентированной на эффектную популяризацию культурного наследия региона, ревитализацию культурного климата на Хайнане и обеспечение прочной базы для создания Портовой зоны свободной торговли.

На сегодняшний день руководство провинции реализует ряд показательных проектов в данной сфере, включая 28 инициатив национального уровня, 54 начинания провинциального уровня и еще 166 проектов на муниципальном и уездном уровнях. Традиционные прядильные и ткацкие ремесла народности ли включены в "Перечень объектов нематериального культурного наследия, нуждающихся в срочных мерах по охране" ЮНЕСКО.

