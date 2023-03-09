Solidcom C1 Pro - Wireless Dual-Mic ENC Intercom Headset System от Hollyland

Hollyland представляет Solidcom C1 Pro – первую в мире гарнитуру Wireless Dual-Mic ENC Intercom Headset System

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 9 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Hollyland, лидер в мире беспроводных решений, объявила о выпуске Solidcom C1 Pro – первой в своем роде полнодуплексной беспроводной гарнитуре с двумя микрофонами и технологией шумоподавления звуков окружающей среды (ENC). В отличие от своего предшественника, модель Solidcom C1 Pro предлагает революционные возможности командного общения благодаря технологии шумоподавления ENC и функции Push-to-Talk (PTT). Эта система гарнитур нового поколения отличается усовершенствованной технологией DECT 6.0, широким аудио диапазоном от 150 Гц до 7 кГц, надежным диапазоном связи в условиях прямой видимости в радиусе до 350 м для 2-9 человек, а также портативной конструкцией.

Hollyland Unveils Solidcom C1 Pro, World's First Wireless Dual-Mic ENC Intercom Headset System

Система Solidcom C1 Pro станет идеальным решением для работы в шумных условиях и условиях экстремальной громкости, таких как культовые мероприятия, музыкальные фестивали и спортивные события, видео постановки и другие представления. Не менее важно то, что версия Pro полностью совместима с Solidcom C1. Это означает, что пользователи смогут добавлять гарнитуры Pro к существующей системе C1 для повышения качества внутренней связи на объекте.

Чистый звук с ENC-powered Clear Audio

Благодаря встроенной технологии шумоподавления ENC, Solidcom C1 Pro по-настоящему меняет правила игры. Просто активируйте переключатель ENC и дайте волю магии. В каждую гарнитуру встроены два микрофона – однонаправленный основной микрофон фокусируется на голосовом диапазоне абонента, в то время как вторичный всенаправленный микрофон улавливает шум окружающей среды на 360°. Благодаря усовершенствованному алгоритму ENC фоновый шум может быть уменьшен до показателя 20 дБ, что обеспечит вашей команде кристально чистый звук во время разговора. Для тестирования системы на практике, компания Hollyland пригласила более 10 церковных команд испытать Solidcom C1 Pro в течение 2 месяцев, и получила от них отличные отзывы. Ознакомьтесь с конкретным примером: Awaken Church x Hollyland.

Гибкие параметры переключения TALK/MUTE и PTT Function

Помимо перемещения стрелы микрофона вверх или вниз, для переключения между режимами TALK и MUTE Hollyland добавила функцию PTT для дополнительной гибкости в работе. Просто нажав на кнопку TALK/MUTE, пользователи выключают систему внутренней связи, а нажав и удерживая кнопку TALK/MUTE, пользователи активируют функцию PTT. По аналогии с использованием рации, риски прерывания разговора или разговора поверх существующего диалога практически отсутствуют.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК:

Два микрофона с технологией шумоподавления Dual-Mic ENС

Кнопка TALK/MUTE с функцией PTT Functionality

Надежный диапазон связи в радиусе до 350 м в условиях прямой видимости

Технология DECT 6.0 и диапазон 1,9 ГГц

Вес около 170 г (с аккумулятором)

10 часов работы удаленной гарнитуры, 6 часов работы главной гарнитуры (с подключением 3 удаленных гарнитур)

Функция группировки A&B Grouping Function (Hub Version Only)

Каскадное подключение других систем Wired Intercom Systems (Hub Version Only)

"Модель Solidcom C1 2022 устанавливает новый стандарт на рынке беспроводной связи и быстро становится лидером продаж в своей категории. Это огромное событие для всей компании Hollyland, которое вдохновляет нас постоянно повышать качество предлагаемой пользователям продукции, переходя на следующий уровень, – сказал директор Hollyland Product Крис Чжу (Chris Zhu). – Несколько месяцев назад производственная команда связалась с нами и спросила, сможем ли мы решить проблему коммуникации команд технических специалистов по аудио- и видеотехнике, которые имеют дело с чрезвычайно громкими событиями. Так появилась Solidcom C1 Pro, и теперь мы с нетерпением ждем реакции рынка!"

Доступность и цены

Версия non-hub Solidcom C1 Pro (2S – 8S) уже доступна.

Версия hub будет доступна в середине апреля.

Более подробная информация: https://hollyland.info/3JiE6ox

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ HOLLYLAND TECHNOLOGY

Компания Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., существующая с 2013 года, предоставляет клиентам по всему миру профессиональные решения по беспроводной передаче информации путем беспроводной передачи видеосигналов, беспроводной связи, а также с помощью использования беспроводных микрофонов. Более подробная информация представлена на сайте компании www.hollyland-tech.com, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2013147/image.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg

SOURCE Hollyland Technology